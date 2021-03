Viviana Sposub, mesaj pentru fata Andreei Bălan și a lui George Burcea. Ce s-a întâmplat cu iubitul său

Viviana Sposub a transmis un mesaj deosebit pentru una din fiicele Andreei Bălan și a actualului său iubit. Ce s-a întâmplat cu George Burcea într-o zi extrem de importantă pentru micuța lui?

Fiica cea mică a Andreei Bălan a împlinit 2 anișori, ocazie pentru Viviana Sposub să-i ureze toate cele bune. Cu toate că lucrurile pot să se definească drept complicate între foștii soți din cauza conjuncturii în care și-a găsit iubirea Burcea și a cuvintelor grele aruncate în emisiunea de la Pro TV, totul pare acum normal pentru fani.

Ambii parteneri au deja pe altcineva acum, iar liniștea dăinuiește pe cât posibil în fosta familie. Andreea Bălan a organizat o petrecere în onoarea micuței Clara, dar George Burcea nu a fost de găsit în cadrul evenimentului.

Fosta colegă de platou a moderatorilor de la „Vorbește Lumea” a postat o fotografie cu micuța foștilor parteneri în dreptul căreia i-a urat: „La mulți ani Clărița Scărița!’, a scris aceasta pa Instagram, la Insta Story.

„Aseara am sarbatorit-o pe Clara cu o mica petrecere plina de rasete, chicote si voie buna! Au fost alaturi de noi oamenii pe care ii iubim si binenteles nasii nostri dragi care au botezat-o @temishan & @monica_davidescu_ , mereu implicati si devotati.

Ne-am simtit minunat, sunt foarte fericita si multumesc tuturor pentru mesajele frumoase! Ma bucur mult ca va place Amintiri si ca v-a emotionat atat de mult’, a scris Andreea Bălan pe Instagram, în dreptul mai multor fotografii de la petrecere.

Amintim că celebra jumătate a trupei Andre era pe cale de a-și pierde viața în urmă cu fix doi ani, timp în care Clara venea pe această lumea. Andreea Bălan dorește astfel ca în fiecare an, pe data de 4 martie, să lanseze câte o melodie de suflet în amintirea momentelor la extremă pe care le-a trăit în această zi.

„Dragii mei, cu emotie si cu multa dragoste, va prezint azi AMINTIRI, una dintre cele mai emotionante piese din cariera mea. Pentru mine, ziua de 4 martie este foarte importantă, deoarece este ziua în care am primit o a doua sansa la viața. In aceasta zi s-a nascut Clara si de aceea vreau ca în fiecare an, pe 4 martie, să lansez o piesă de suflet. Anul trecut am lansat „Inimă de fier”, melodia care mă reprezintă și îmi dă putere, iar anul acesta lansez impreuna cu voi Amintiri’, piesă foarte emoționantă, care spune povestea copilăriei și a adolescentei noastre’

Andreea Bălan (Sursa: instagram)