Andreea Bălan, mesaj emoționant de ziua Clarei. Ce au făcut acum Aurelian Temișan și Monica Davidescu

În plin scandal mediatic și în curs de divorț, Andreea Bălan reușește să-și vadă, atât cât se poate, de viața de familie, și mai ales de statul de mamă a doi copii. Pe 4 martie Andreea a sărbătorit ziua de naștere a micuței Clara, care a împlinit frumoasa vârstă de doi anișori.

Andreea reușește să treacă cu greu peste scandalul mediatic al divorțului anunțat de George Burcea, dar asta nu o împiedică să-i fie alături micuței Clara, care a împlinit pe 4 matie vârsta de doi ani. A sărbătorit momentul alături de nașii de botez ai micuței, alături de Aurelian Temișan și Monica Davidescu.

„Ziua de 4 martie este o zi foarte importantă în viață mea deoarece în această zi a venit pe lume Clara, cea de-a 2 minune a mea. Tot în această zi, acum un an, am avut parte de cea mai grea încercare a vieții mele, când inima mi s-a oprit pentru câteva secunde. De atunci m-am resetat că om și am realizat că sănătatea este cel mai important lucru și iubirea celor dragi este cea mai de preț comoară. Dragii mei, azi de ziua Claritei, va ofer melodia “Inima de fier”, o piesă despre puterea de a te ridică și de a merge mai departe ori de câte ori viață te încearcă.Nebunia și viteză de azi ne fac de multe ori să ne pierdem în detalii nesemnificative și să uităm că, de fapt, importantă e fericirea… iar la ea putem ajunge doar dacă înțelegem că viață, cu bune și mai puțin bune, e frumoasă atunci când iubești și ești iubit?❤️??”, a scris Andreea Bălan pe contul de socializare.