Andreea Bălan, mărturie incredibilă despre bătaia încasată. ”Trebuia să mă aștept!”

Andreea Bălan are un tipar de comportament de care s-a lovit încă din copiărie. Nu e nici prima, nici ultima. Asemenea tipuri de comportament se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi și se vor întâmpla până când vom înțelege de ce ni se întâmplă. Abia atunci vom putea să trecem peste asta.

Un comportament care se multiplică

Cântăreața e separată, în acest moment, de tatăl copiilor ei. George Burcea a decis să pună capăt relației pentru că, spune el, nu mai are sentimente pentru ea. Nu e prima figură masculină care-i provoacă suferință. În copilărie, tatăl autoritar o bătuse zdravăn și nu doar c-o bătuse, dar o făcea în public, de față cu toată lumea.

Ajunsă la maturitate, comportamentul arhetipal se multiplică. Are o relație de 8 ani cu Keo care o înșală.

„Nu am putut să accept, n-am putut să plâng”

După ce se desparte de Keo, îl cunoaște pe George, care repetă tiparul de dezamăgire și trădare. Cu George se și căsătorește și face și doi copii, după care acesta decide să pună capăt relației.

„Am încercat să vorbesc cu tata, dar este o chestie moștenită din generație în generație. El mă bătea, iar mult timp l-am blamat. Acum, în ultimii ani, l-am ințeles, pentru că așa făcea și tatăl lui și așa credea că este bine. Îi spuneam «de ce trebuia să mă bați în Casa de Cultură? De ce, tati?”, dar așa știa el, așa a fost educat”, a spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan nu s-a sfiit să povestească despre relația ei cu George și amănujnte mai puțin plăcute. De la ea am aflat că George și-a schimbat comportamentul în decembrie, că începuse să s epoate rece, că lipsea nopțile de acasă, dar și că este dureros să accepți. „Încă n-am făcut asta”, a spus Andreea, de o săptămână nu am reușit să plâng, azi am plând pentru prima dată.