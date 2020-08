Andreea Bălan, mesaj după ce și-a oficializat noua relație. „Sunt căpitanul sufletului meu“

Andreea Bălan și Tiberiu Argint se iubesc ca doi adolescenți de 18 ani. Ba mai mult, aceștia nici nu mai simt nevoia să se ascundă. Cei doi și-au oficializat relația pe rețelele sociale, într-o manieră inedită. Ce mesaj a transmis cântăreața la doar câteva ore distanță, aflați în paragrafele următoare.

După aproximativ o lună în care s-au văzut pe ascuns în apartamentul fratelui prezentatoarei de la TVR, situat pe Șoseaua Nicolae Titulescu din Capitală, Andreea Bălan și Tiberiu Argint și-au oficializat relația. Cei doi au publicat pe Instagram fotografii cu subînțeles, dar admiratorii acestora s-au prins imediat.

Aflată în plin divorț cu George Burcea, frumoasa blondină și-a găsit alinarea în brațele lui Tiberiu. Potrivit apropiaților noului cuplu, aceștia sunt împreună de o lună de zile. Tânărul este manager de vânzări la „Bang&Olufsen“, o companie daneză de lux care produce aparate audio, televizoare și telefoane.

În momentul de față, cei doi sunt în vacanță și s-au pozat pe aceeași barcă, dar separat. În dreptul fotografiilor, aceștia au scris câteva cuvinte cu subînțeles. Andreea a notat: „Atenție la tribord“, în vreme ce Tiberiu a scris: „Atenție la babord“, îndreptând arătătorul unul spre celălalt.

La doar câteva ore după ce și-a oficializat, într-o manieră adolescentină, relația cu Tiberiu Argint, artista a postat o fotografie pe rețelele sociale, în care apare la cârma vasului. În dreptul pozei, Andreea Bălan a scris un alt mesaj cu înțeles ascuns:

La rândul lui, Săndel Bălan, tatăl cântăreței, a făcut primele declarații despre relația fiicei sale cu Tiberiu Argint, mărturisind că nu a apucat să-l cunoască încă pe noul iubit al acesteia.

„Păi, nu am avut ocazia să-l cunosc pe Tiberiu Argint, motiv pentru care nu pot să îmi dau cu părerea despre această relație. Am fost acum două zile la Andreea, mi-am văzut nepoatele și nu am discutat despre acest subiect“, a spus tatăl artistei.