Andreea Bălan, mai curajoasă ca niciodată. S-a filmat în ipostaze provocatoare. Decizia luată de artistă: „Am trecut printr-o adevărată transformare”

Andreea Bălan s-a schimbat mult de când s-a întors de la America Express. Jurata de la Te Cunosc de Undeva le-a împărtășit prietenilor săi virtuali de pe rețelele sociale care este secretul evoluției sale. Diva a mărturisit care este secretul ei.

Numele Andreei Bălan este sinonim cu atribute precum perseverență, profesionalism, ambiție, determinare și seriozitate în showbizul autohton. Celebra artistă muncește din greu de la vârsta de 12 ani, bucurându-se de o carieră longevivă și prosperă, de mai bine de 25 de ani, în muzica românească.

Odată cu trecerea anilor, Andreea Bălan a pus accent pe perfecționism în proiectele ei, atât muzicale, cât și cele din televiziune. De când s-a întors din America Express, vedeta a trecut printr-o serie de transformări, fiind dornică de evoluție, în mod constant.

Jumătatea blondă din trupa Andre le-a dezvăluit urmăritorilor săi din mediul online secretul încrederii sale de sine. Vedeta Antena 1 se bucură de o nouă etapă a vieții sale, pe care o savurează din plin.

„Nu stiu dacă ati observat, dar in ultimul timp am trecut printr-o adevarata transformare emotionala, spirituala, cat si stilistica si totodata am evoulat foarte mult din toate punctele de vedere.

Am fost printre oameni, dar am plecat si departe de ei, pentru a ma reconecta cu mine… Acum am o incredere in mine cum nu am avut niciodata.

(…) am pornit în această frumoasă aventură transformatoare, în care am spus punct și de la capăt, în care mi-am luat zborul cu mai multă forță în aripi și cu încrederea că sunt cea mai buna versiune a mea. Aventura continuă…”, a scris Andreea Bălan, entuziasmată, pe Facebook.