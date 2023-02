Andreea Bălan, propunere surpriză pentru Jean Gavril. Ce vrea să facă alături de concurentul America Express

Deși au avut parte de câteva divergențe la America Express, relația dintre Andreea Bălan și Jean Gavril pare să se fi îmbunătățit considerabil, după ce s-a terminat competiția. Ce propunere i-ar fi făcut jurata de la Te Cunosc de Undeva câștigătorului de la Dancing on Ice.

Trupa Andre și frații Gavril formează două dintre cele mai puternice echipe de la America Express. Andreea Antonescu și Andreea Bălan sunt renumite pentru perseverența, ambiția și hotărârea de care au dat dovadă în acest concurs, artistele fiind considerate adversare demne de temut de către celelalte echipe.

Cu toate că, pe parcursul emisiunii, Andreea Bălan și Jean Gavril ar fi avut anumite divergențe, totul s-ar fi rezolvat, după ce s-au întors în România. Mai mult de atât, artista i-a propus colegului ei de breaslă să participe în unul dintre videoclipurile sale muzicale.

Jean Gavril a subliniat cât de mult o apreciază pe Andreea Bălan, având doar cuvinte de laudă de adus la adresa ei. Invitat în Podcastito Express, emisiunnea prezentată de Cătălin Bordea și Nelu Cortea pe Antena Play, vedeta Antena 1 a povestit ce ofertă ar fi primit din partea divei.

„După filmările de la America Express m-a rugat să facem un videoclip împreună. Știți că eu am fost la Dancing on Ice, patinam bine, știam să patinez frumos, am făcut frumos, am câștigat. M-a rugat să facem un videoclip împreună.

Jean Gavril a menționat faptul că și soția lui ar fi fost încântată de propunerea cântăreței de la Andre. Cu toate acestea, proiectul nu s-a mai concretizat, deoarece Andreea Bălan ar fi fost deranjată de faptul că nu ar fi primit un răspuns pe loc.

„Da, am tot ce trebuie, tu trebuie să vii. Piesa se numește Suflete pereche și vrem să dansăm și să patinăm pe un lac înghețat.

Am stat și m-am gândit. În prima fază mi s-a părut o ideea marfă, însă nu am avut timp. Bianca(n.r. soția lui) era ok cu ideea, însă nu i-a picat bine Andreei că eu nu i-am dat un răspuns și am lăsat-o cumva în aer.

Eu mă gândeam bă, frate, eu nu sunt un mare patinator, dar am făcut frumos acolo, dar eu m-am antrenat luni întregi ca să fac Dancing on Ice.

Acum tu vii după jumătate de an, după America Express, unde am fost și am flămânzit, am murit de foame de acolo, și nu i-a picat bine pentru că nu i-am dat un răspuns.”, le-a povestit Jean lui Bordea și lui Cortea.