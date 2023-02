Andreea Bălan, în lacrimi la America Express. Vedeta nu a mai rezistat şi a izbucnit, s-a întâmplat chiar de ziua ei

Dumnică, 19 februarie, s-a dat startul unei noi etape la America Express, după ce Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu au câștigat ultimul joker din Guatemala și amuleta de o mie de euro. În ediția de luni, 20 februarie, Andreea Bălan a izbucnit în lacrimi, în cadrul jocului pentru obținerea imunității. Ce a pățit vedeta.

UPDATE 20 februarie, ora 22.10: Andreea Bălan a primit un mesaj video de la fetele ei, lucru care a făcut-o să plângă în hohote la emisiunea difuzată de Antena 1, după cum se poate remarca și în imaginile din galeria FOTO a acestui articol.

Andreea Antonescu a reacționat, de asemenea, recunoscând că nu și-a putut stăpâni emoțiile când a auzit glasul fetițelor.

„M-a durut momentul, e foarte greu să te culci seara şi să nu ştii ce fac copiii tăi. Am început şi eu să plâng”, a declarat și Nelu, într-o intervenție la America Express.

Știre inițială

Luni seară, concurenții America Express au trăit la intensitate maximă tonurile vibrante ale Guatemalei, mergând pe Drumul Aurului pentru a obține ultima imunitate mare din țara celor mai înalți vulcani din lume.

Cursa pentru imunitate le-a oferit vedetelor ocazia de a se întrece cu un mijloc de transport periculos de rapid. Cele 7 echipe au mers cu faimoasele „chicken bus-uri”, simțind din plin adrenalina.

Provocările prezentatoarei Irina Fodor i-a dus pe concurenții America Express în labirintul unei piețe uriașe la oră de vârf. Doar câțiva s-au descurcat memorabil.

Andreea Bălan a izbucnit în lacrimi, în timpul cursei, fiind măcinată de dorul de fiicele ei, Ella și Clara. Jocul pentru imunitate care difuzat în seara de luni, 20 februarie, a fost filmat chiar de ziua ei de naștere, în luna iulie a anului trecut.

Jurata de la Te Cunosc de Undeva și-a dat frâu liber emoțiilor, mărturisind că niciodată nu a mai stat atât de mult departe de cele două comori ale sale.

„Cel mai mult am stat departe de fiicele mele 7 zile. Competiția America Express înseamnă enorm de mult timp la distanță de ele. Mi-e foarte dor de ele. Dar fetițele mele sunt tot timpul în gândul meu.

Nu sărbătoresc, nu am tort, nu am petrecere. Dar acasă am parte de toate astea, mi-au promit fetele că vor face asta chiar dacă sunt departe”, a spus Andreea Bălan, emoționată, la Antena 1.