Andreea Bălan, investiție de 100.000 de euro. Ce vrea să facă vedeta după ce a primit înapoi mașina făcută cadou lui George Burcea EXCLUSIV

În plin proces de divorț de fostul soț, Andreea Bălan caută să-și cumpere o altă mașină. Cu banii încasați din vânzarea automobilului pe care il făcuse cadou lui George Burcea, vedeta e dispusă să facă acest lucru. Blonda vrea cu orice preț să rupă orice legătură cu fostul partener de viață. Un început a fost făcut deja, după ce și-a oficializat relația cu Tiberiu Argint.

Andreea Bălan vrea să scape, se pare, de orice urmă de amintire care o leagă de fostul său soț, cu care se află în divorț. Vedeta vrea să renunțe la automobilul pe care-l conduce, la scurt timp după ce a vândut o altă mașină. Mașina vândută, marca Mitsubishi, George Burcea i-a înapoiat-o la separare.

Andreea Bălan are acum cam tot ce și-a dorit, din punct de vedere material. Locuiește într-o vilă de lux, deține ceva economii și conduce un bolid cu care atrage atenția pe străzile capitalei, mai precis un Range Rover alb. Nu demult, în garajul său se mai afla un automobil, marca Mitsubishi, condus odinioară de fostul său soț, George Burcea, cu care se află în divorț.

Ei bine, artista a vândut mașina pe care i-o înapoiase George Burcea. Acum, din banii încasați, vrea o alta nouă, un automobil sigur de teren.

Andreea s-a interest deja printer apropiați cam ce ar putea să-și cumpere și este dispusă chiar să-și schimbe planurile cu privire la genul de mașină pe care o va conduce în viitorul apropiat. Artista nu exclude să investească chiar și 100.000 de euro într-un Jaguar.

Andreea Bălan se află în plin proces de divorț de George Burcea. La mijloc nu există bunuri materiale de împărțit. Asta pentru că, înainte de căsătorie, artista și cel care avea să-i devină soț la vremea respectivă, au semnat un document. Pe baza acestuia, în cazul unei separări, bunurile dobândite înainte de căsătorie revin fiecăruia dintre foștii soți.

Lupta din săile tribunalului se dă însă pentru custodia celor două fetițe, Ella și Clara, pe care foștii soți le au împreună. Și cum în fața instanței vor fi spălate public ”rufele murdare din familie”, artista a solicitat și a obținut un divorț cu porțile închise.

Între Andreea Bălan și George Burcea nu mai este cale de împăcare și este doar o chestiune de timp până ce divorțul se va încheia.

Actorul are deja o altă relație, cu Viviana Sposub, pe care și-a expus-o în public. La scurt timp de la anunțarea divorțului de Andreea, acesta a ținut să precizeze, printre altele, într-o postare pe pagina sa de socializare, că a fost cel mai bun tată pentru fetițele sale.

„De ei ce spuneti? Este cert faptul cã fetițele mele suferă pentru că nu sunt acolo în fiecare zi, dar în același timp consider că ei, copiii, suferă mai mult dacã se dezvoltă într-o familie cu violență fizică sau psihică, cu țipete si frustrări din partea părinților. Andreea m-a prezentat vouă, publicului mai larg, ca fiind cel mai bun soț și mai ales tată…

Vă confirm că așa am fost. Am spălat, cãlcat, am fãcut curătenie, mâncare, cumpărături, am spălat copiii, n-am dormit multe nopți pentru a sta cu ei (oricum era datoria mea de părinte), am ajutat-o pe Andreea și la treburile pe care le-a avut din punct de vedere profesional și în același timp am filmat pentru alții.”, a mai relatat fostul soț al Andreei Bălan.