Cum a apărut Andreea Bălan în București. Detaliul de milioane care a atras privirile FOTO (exclusiv)

Andreea Bălan este una dintre cele mai apreciate vedete din România, un bun profesionist care știe cât de mult contează imaginea unui artist în industria showbizului. Cum a atras diva de la Antena 1 atenția fotoreporterilor din Capitală.

Cu o carieră impresionantă de peste două decenii și jumătate în muzică și televiziune, Andreea Bălan este una dintre cele mai îndrăgite, populare și apreciate artiste autohtone, fiind recunoscută pentru profesionalismul, ambiția și perserverența de care a dat dovadă, de-a lungul anilor.

Jurata de la Te Cunosc de Undeva a strâns o avere impresionantă, bani pe care i-a muncit încă de când avea 13 ani, economii la care se adaugă veniturile din televiziune și contractele de imagine pe care le onorează pe rețelele sociale.

Este limpede faptul că Andreea Bălan știe cât de importantă este imaginea unui artist de top, motiv pentru care fosta soție a lui George Burcea a investit dintotdeauna în show-urile sale spectaculoase, precum și în întreținerea aspectului său fizic.

Pemtru a întreține silueta perfectă pe care o afișează de peste 25 de ani încoace, Andreea Bălan frecventează, de două ori pe săptămână, un celebru salon de beauty de pe Calea Dorobanților din Capitală. Recent, fotoreporterii de la impact.ro au surprins-o pe faimoasa blondină când ieșea din clinica SILUETTE.

Potrivit celor de la sursa citată, detaliul care a atras atenția jurnaliștilor a fost faptul că Andreea Bălan purta pe umăr o geantă de la Furla, ce valorează până în 1000 de lei, în timp ce tratamentele pe care le urmează solista la salon costă de la 1100 ron în sus.

Andreea Bălan muncește din greu pentru a le oferi fetițelor sale traiul perfect și toate condițiile care ei i-au lipsit, în copilărie. Artista vorbește cu emoție despre fiicele sale, ori de câte ori are ocazia.

„Fiecare părinte face acest lucru. Cu toții vrem să oferim copiilor noștri ceea ce nu am avut noi. Important este să le dăm cu măsură și să nu ajungem să-i răsfățăm prea tare, ca mai târziu să nu aprecieze ceea ce au.

Am fost 7 zile plecate în Dubai, cu mama mea și cu încă o prietenă a fetițelor mele. Am fost o gașcă de șase oameni și trei copii. Ne-am simțit foarte bine. Am vizitat cât am putut noi, dar vom reveni.

Fetițele s-au obișnuit cu vacanțele. În primăvară mergem în altă vacanță. Ella are 5 ani și mă înțeleg cu ea ca o prietenă. Îi spun mereu că e cea mai bună prietenă a mea. Clara are doi ani și jumătate și deja vorbește. (…)

Fără mama nu se poate. Mama locuiește cu noi și are grijă de noi și de casă. (…) Le-am învățat să fie foarte ordonate, pentru că eu sunt foarte ordonată.”, spunea Andreea Bălan la Antena Stars, în luna decembrie.