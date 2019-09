Andreea Bălan, despre nuntă: ”A fost cel mai greu moment al vieții mele. Nu m-am mai putut abține! Mi-am dat masca jos”

Andreea Bălan, nuntă ca-n povești! Vedeta a trecut prin momente grele, când a adus-o pe lume pe cea de a doua fiică a ei și a lui George Burcea. Însa, în prezent, este o femeie împlinită din orice punct de vedere și a oferit detalii legate de ziua cea mare.

De curând, artista și-a creștinat și fiica cea mică, iar momentul în care a devenit oficial doamna Burcea pare să o fi marcat foarte tare. Cântăreața a recunoscut într-o emisiune TV că orice fațadă a picat, atunci când și-a văzut familia, mai ales bunica, în biserică.

La fel ca orice femeie, Andreea Bălan a vrut o nuntă inspirată de basme și a mărturisit că a fost cel mai frumos eveniment din viața ei. În mod clar, fetițele sale, Clara și Ella, au desăvârșit tabloul de familie, în ziua în care s-a măritat cu George Burcea.

„Ne-am apucat de organizare imediat cum mi-am revenit de pe patul de spital. Noi am mai făcut o ceremonie pe plajă în America. Pentru că am trecut prin ce am trecut şi în cel mai greu moment ne-am dat seama că avem nevoie şi de acte. (…) Mi-am dat seama că în ziua nunţii nu ai timp nici 5 minute să vorbeşti cu fiecare invitat. Mâncare foarte bună.

Prima parte a videoclipului s-a filmat la Alba Iulia. În biserică mi-am dat masca jos. Eu am două personaje, Andreea Bălan cea strong şi cea de acasă, sensibilă. Când am văzut-o pe bunica, toată slujba am plâns. Are 84 de ani. S-a dus masca şi i-am zis lui George că nu mă mai pot abţine.

Când am trecut prin momente foarte grele am putut să trec peste şi să îmi pun masca de femeie strong, dar în biserică nu am mai putut. Viaţa mea nu a fost deloc ușoară. Am trecut peste momente grele. Dacă îţi doreşti cu adevărat, poţi să ai nunta pe care ţi-o doreşti şi atunci mi-am dat seama că ai nevoie de foarte multă determinare. (…) E foarte important să faci greşeli. Că din greşeli înveţi.

A fost un punct decisiv din viaţa mea, cu greu mi-am revenit. Ea (n.r.: Andreea Antonescu) a venit atunci în vizită şi am reluat legătura. Şi aveam piesa „Reset la inimă” şi am zis să o facem împreună. Am muncit foarte mult, două săptămâni a fost foarte greu”, a povestit Andreea Bălan, la o emisiune Antena Stars.