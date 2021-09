Andreea Bălan, criză de nervi din cauza lui George Burcea. Ce a făcut după câteva poze apărute pe internet

Andreea Bălan ar fi făcut o criză de nervi din cauza lui George Burcea, tatăl copiilor săi. Totul s-ar fi petrecut după câteva poze apărute de internet, cu el și cu cumnata ei, Sonia Argint.

Weekendul trecut, George Burcea a alergat cinci kilometri la maratonul ”Run in Bucharest”, gestul fiind făcut pentru strângerea de fonduri pentru persoanele ce suferă de boli incurabile în stadii terminale. Iar la finalul cursei, fostul soț al Andreei Bălan a fost solicitat să acorde un interviu realizat de Sonia Argint, cumnata Andreei Bălan, și un alt coleg al ei.

Prezentatoarea TV i-a adresat mai multe întrebări actorului, iar interviul a demonstrat că între ei este o chimie bună. George Burcea a fost și el relaxat în timpul interviului. Fotografii de la evenimentul respectiv s-au ocupat însă ca pozele în care George Burcea apare alături de Sonia Argint să fie publicate pe rețelele de socializare, însă la nici o jumătate de oră de la publicare, acestea se pare că ar fi dispărut.

Potrivit Cancan.ro, Sonia Argint ar fi intervenit imediat, la ”ordinele” Andreei Bălan, pentru a șterge acele fotografii, fapt, de altfel, întâmplat. După asta, potrivit Cancan, actorul le-ar fi spus de situația creată unor prieteni.

Dar Andreea Bălan nu ar fi la prima „abatere” de acest gen. În aprilie, în spațiul public au apărut imagini cu mesajele dintre aceasta și o admiratoare, căreia îi reproșa că era activă și pe conturile de Instagram ale lui George Burcea și Viviana Sposub și cerându-i să le dea block acestora, în caz contrar va întrerupe orice discuție cu ea.

„Nu ai cum să mă iubești pe mine, dar să îl susții pe fostul soț, care m-a denigrat public și m-a terfelit în ultimul hal și totodată să fii fana unei femei care nu e nici artistă, nici prezentatoare și care efectiv nu are nicio activitate. Nu am înțeles deloc mesajele tale. Am crezut că ai probleme psihice. Îmi scriai aici și în același timp lăsai dincolo mesaje de iubire, admirație etc!. Niciun fan de-al meu nu a făcut asta”.

„Te rog frumos să le dai block și să nu mai postezi niciun mesaj dacă vrei ca eu să îți văd postările și story-urile. Un adevărat fan niciodată nu susține oamenii care îl terfelesc – Oamenii care își terfelesc idolul am vrut să spun. Și tu trebuia să știi asta și să nu văd mesaje de pe acest cont acolo.”

„Atunci șterge toate mesajele pe care le-ai lăsat vreodată paginilor lor”, i-ar fi transmis Andreea Bălan admiratoarei sale.