Suma colosală cu care pleacă acasă Andreea Bălan după o oră de cântat. Are tarif de top

Andreea Bălan este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate și populare artiste din România. Jurata de la Te Cunosc de Undeva se mândrește cu o carieră impresionantă în domeniul divertismentului, fiinndd una dintre cele mai căutate artiste de pe piață. Ce tarif are Andreea Bălan în 2021 și câți bani cere pentru a cânta o oră la un eveniment.

Câți bani cere Andreea Bălan să cânte o oră la un eveniment

Andreea Bălan nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Blondina este una dintre cele mai apreciate și căutate artiste ale României la momentul actual, bucurându-se de multă notorietate.

Jurata de la Te Cunosc de Undeva și-a făcut un renume drept cea mai mare dansatoare/coregrafă din țară, showurile sale fiind renumite pentru elementul fresh, efervescență, explozie de culoare și veselie.

Andreea Bălan și Petrișor Ruge sunt prieteni buni de mai bine de 13 ani de zile, fiind o echipă bine sudată și un cuplu de scenă incendiar. Cei doi s-au cunoscut în 2008 la emisiunea „Dansez pentru tine!” de pe PRO TV.

Vedetele colaborează de mulți ani împreună, merg la nunți, botezuri și alte evenimente fericite pentru a performa și a susține un act artistic de nota 10, pentru care sunt răsplătiți pe măsură. Faimoasa blondină și partenerul ei de dans încasează, pentru o oră de show, cer 1900 de euro.

Andreea Bălan și Petrișor Ruge s-au cunoscut la emisiunea „Dansez pentru tine”

Celebra cântăreață și Petrișor Ruge s-au cunoscut acum mulți ani la Dansez pentru tine, acolo unde Andreea Bălan a fost vedeta care a luptat pentru cazul tânărului coregraf. Au făcut o echipă excelentă încă din primele zile când au început să danseze împreună, iar efortul lor a fost răsplătit pe măsură.

În marea finală „Dansez pentru tine” din 2008, Andreea Bălan și Petrișor Ruge au câștigat marele premiu în fața finaliștilor Smiley și Adriela și Laura Cosoi și Bogdan Boantă. Dar asta nu este tot. La un an distanță, fosta soție a lui George Burcea și Petrișor au participat la Campionatul Internațional de Dans, acolo unde au ieșit pe locul doi, câștigând medalia de argint pentru România.

Pentru că a crezut în talentul său incredibil, Andreea Bălan l-a luat pe Petrișor Ruge în echipa sa de dansatori, unde activează și în prezent. Pe lângă asta, coregraful a devenit şi instructor de Zumba şi face parte şi din trupa de balet „Edi Stancu”. Petrişor cochetează şi cu editarea muzicală, sub numele de DJ Petri, el realizând un remix al piesei Things U Do 2 Me, cântată de Andreea Bălan.