Andreea Bălan și-a mărit familia. Nimeni nu se aștepta la acest anunț

Andreea Bălan a făcut un anunț total neașteptat! Familia ei s-a mărit cu încă un membru. Fanii au aplaudat decizia cântăreței, care a precizat că a făcut acest lucru pentru cele două fetițe ale sale, Ella și Clara.

De puțin timp, familia Andreei Bălan mai are un membru extrem de drăgălaș și jucăuș. Vedeta a făcut marele anunț pe rețelele de socializare, iar urmăritorii ei au asaltat-o imediat cu mesaje și felicitări.

Andreea Bălan este o mare iubitoare de animale. Așa se face că, recent, artista a adoptat o pisicuță. Animalul a fost primit cu drag în familia Andreei, de către cele două fetițe ale ei, Clara și Ella.

Familia celebrei cântărețe s-a mărit cu încă un membru. Pe o rețea de socializare, vedeta a anunțat că a adoptat o pisicuță, cu care fetițele ei să se joace atunci când simt nevoia. Însă, Andreea Bălan are o mare dilemă, așa că a cerut ajutorul fanilor din social media. Diva nu știe ce nume să-i pună felinei adoptate, motiv pentru care și-a rugat prietenii virtuali să vină cu sugestii.

“This sweet kitten has a home now, our home (n.r. – Această pisicuță scumpă are o casă acum, casa noastră). Pur și simplu am luat-o acasă pentru Ella și Clara. Ce nume sa ii punem?”, a precizat Andreea Bălan în dreptul unei fotografii în care apare cu animăluțul simpatic în brațe.