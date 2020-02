Andreea Bălan a făcut publică filmarea. Ce s-a întâmplat cu ea și George Burcea după vacanță

Andreea Bălan și George Burcea își iau adio definitiv. Artista a confirmat ieri separarea de tatăl copiilor ei, iar acum oferă detalii despre momentul în care s-a produs declicul. Ce s-a întâmplat între ea și George în vacanță?

Despărțirea extrem de bruscă dintre Andreea Bălan și George Burcea continuă să șocheze. Din păcate, deși păreau un cuplu extrem de sudat, cei doi au decis de curând să-și spună adio. Se pare că solista a încercat să-l ierte și să-și repare căsnicia, dar actorul a considerat că nu mai este nimic de reparat. Majoritatea fanilor soților Burcea știu că declicul s-a pornit în vacanța pe care au avut-o departe de meleaguri alături de fetele lor. Se zvonea că George a plecat supărat din România pentru că își dorea să petreacă momente de relaxare doar cu Andreea. Să fi fost acesta momentul în care i-ar fi pus blondinei cărțile pe masă? Nu se știe, însă un lucru e cert, totul a luat o întorsătură extremă odată cu revenirea lor în țară. Amintim că ambele fiice ale vedetelor au avut probleme cu mâncarea de acolo și au făcut indigestie, iar nici părinții lor nu s-au simțit prea bine.

„Nu mai mâncare foarte picantă, datorită mâncării indiene. N-am mâncat ciorbică, ei n-au auzit, erau doar cremă de linte și altele. Când am ajuns acasă, mama a făcut ciorbică cu tăieței și găluști. Când am intrat pe ușă, ne-am bătut pe oala cu ciorbă. Când am venit din vacanță, am zis să fac o schimbare și mi-am pus un roz, iar acum s-a reparat. Arată foarte bine, mie îmi place culoarea asta deschisă, nu m-aș face niciodată brunetă”

Andreea Bălan