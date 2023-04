Andreea Antonescu, pusă la grea încercare, la America Express. Artista, nevoită să aleagă cu mintea sau cu sufletul: „Ultima oară mi-au dat lacrimile!” VIDEO EXCLUSIV

Andreea Antonescu, care a ratat la mustață marele trofeu ”America Express” (Antena 1), ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre dificila competiție în care s-a descurcat onorabil alături de Andreea Bălan. Ne-a oferit și detalii picante din show-ul de anduranță, dar ne-a vorbit și despre fiica Sienna (12 ani), aflată la studii în America.

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au format una dintre cele mai bune echipe din show-ul America Express (Antena 1). Au ajuns în marea finală, după ce au trecut împreună peste numeroase probe și provocări. În plus, vedeta nu știa că este însărcinată cu cel de-al doilea copil.

Însă premiul cel mare, în valoare de 30.000 de euro, a ajuns la echipa rivală formată din Cătălin Bordea și Nelu Cortea. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Andreea Antonescu ne-a dezvăluit care a fost proba care a speriat-o cel mai tare și pe care nu ar mai repet-o, chiar dacă ar fi în joc o sumă imensă de bani!

„Mie îmi plac provocările, dintotdeauna, dar nu m-aș mai urca cu șoferi daltoniști în mașină, nu m-aș mai urca cu șoferi care știu că nu au permis, dar circulă.

Un moment pe care l-am refuzat, atât eu, cât și Andreea, era un autostop. Era o mașină condusă de un copilaș de 12 ani, mama lui era în dreapta, iar ea și-a dat acordul ca fiul ei să ne transporte până la locație.

Eu eram în acea febră, nu mi-am dat seama câți ani are copilul, iar apoi când am urcat în mașină și ne-am dat seama câți ani are, am refuzat. A fost prima dată când am refuzat un autostop!”, ne-a declarat Andreea Antonescu, exclusiv pentru Playtech Știri.