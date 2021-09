Andreea Antonescu, primele imagini alături de noul iubit. Cum a fost surprinsă cântăreața FOTO

Andreea Antonescu nu mai este o femeie singură, ci este într-o relație. Iată cum a fost surprinsă artista cu bărbatul misterios din viața ei. Aceasta și-a petrecut toată noaptea la petrecerea Elisabetei Vlădescu în compania acestuia.

Andreea Antonescu și noul ei iubit nu s-au ascuns de ochii lumii, ba chiar au dansat împreună și s-au sărutat în văzul tuturor. Artista a fost toată noaptea numai un zâmbet, semn că este extrem de fericită în noua relație, potrivit cancan.ro.

Amintim că Andreea Antonescu și soțul ei, Traian Spak, s-au despărțit acum mai bine de doi ani de zile, însă cei doi nu au semnat nici până în prezent actele de divorț. Recent, artista a fost în Statele Unite ale Americii, petrecând timp alături de soțul și de fiica ei. Aceasta afirma, de altfel, în urmă cu câteva săptămâni, că urmează să își viziteze soțul, ca să discute în legătura cu divorțul.

Andreea Antonescu s-a confruntat în copilărie cu o problemă de sănătate, și anume, sindromul nefrotic, boală care i-a fost diagnosticată pe când avea nici doi ani.

„Acum sunt bine, încerc să am un regim alimentar sănătos, nu mai mănânc atât de multe dulciuri.

Am mai avut o problem doar după ce m-am întors de la Survivor, din Republica Dominicană. Nu aș fi participat, dacă aș fi simțit că mă expun vreunui risc. În copilărie, mi-aș fi dorit să fac sport, dar nu am avut voie.

A trebuit să țin boala sub control. M-am protejat extrem de mulți ani. Nu am mâncat sărat, nu am stat la plajă și nici în apă, ci mereu sub umbrelă, dacă era soare. Uneori, beau și câte zece litri de apă pe zi”, spunea Andreea Antonescu pentru playtech.ro.