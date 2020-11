Andreea Antonescu, în lacrimi după eliminare. Ce s-a întâmplat la Ferma

Andreea Antonescu părăsește emisiunea „Ferma”! Jumătatea trupei Andre pleacă plină de lecții și de încercări pe care nu credea că le va trăi în această viață. Cunoscuta cântăreață își lasă colegii în urmă cu un zâmbet molipsitor, fiind mulțumită de cele trăite în casă alături de ei.

Emisiunea „Ferma” e printre preferatele românilor, lucru care se vede în dreptul audiențelor. Show-ul a înregistrat 8.0 rating la publicul cu vârste cuprinse între 18 și 49 și 24.3% share față de televiziunea de pe locul al doilea care a obținut 5.9 puncte de rating și 17.8% share. Cele două concurente care s-au luptat pentru a-și păstra locul în competiție au fost parte al unui joc superb, echilibrat, ambele mărturisindu-și admirația una față de cealaltă – o plăcere de urmărit din gradenă. Fanii emisiunii deja știu că Elena este egal cu victoria, tocmai pentru că până acum nu a pierdut niciun duel. Mezina competiției atacă în forță pe oricine dorește să o scoată din show.

Concluzia jocului dintre fete a adus un nou scenariu – Andreea Antonescu bucurându-se că se întoarce la fiica sa acasă, iar Elena fiind noul fermier șef pentru săptămâna viitoare și întoarcerea în locuința cu care deja s-a obișnuit. Deși cu o gândire tăioasă, rece și focusată pe joc, Elena a admis la finalul probelor: ”Îmi pare rău că fix când mă înțeleg foarte bine cu niște oameni trebuie să îi trimit acasă din cauza strategiilor celorlalți”. Pe de cealată parte s-a aflat jumătatea trupei Andre, care se bucură de cele trăite și de provocările pe care a reușit să le treacă cu brio. ”O iubesc pe Elena, mi-a câștigat respectul. M-aș bucura ca Elena să fie un exemplu. De mâine voi fi un alt om datorită experienței pe care am trăit-o aici”.

„Vă mulțumesc pentru toate cuvintele frumoase, toată susținerea pe care mi-ați oferit-o, toată încrederea pe care mi-ați dat-o! Povestea mea în @fermaprotv s-a încheiat! A fost o experiență minunată, care m-a trecut prin toate stările, dar acesta mi-a fost și scopul! Mi-am dorit să trăiesc această experiență tocmai pentru a ieși din zona mea de confort, să mă scot pentru o perioadă din cotidian, din viața pe care o trăiam și pe care, poate, ajunsesem să nu o mai apreciez la adevărata valoare! Mi-am dorit să-mi descopăr limitele, să mi le depășesc dacă se poate… Sincer, până în acest moment, am realizat că singura limită pe care o am este dorul de @sienna_spak peste care nu mi-aș dori să trec vreodată! O accept și nu vreau să trec peste ea! Nu am trăit vreodată la țară, n-am stat mai mult de 3 zile pe an, mi-am dorit să învăț să mulg vaca, oile, să văruiesc, să bat cuie, dorințe care mi s-au și îndeplinit!”

Andreea Antonescu