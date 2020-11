Ce a pățit George Piștereanu la Ferma. Ce a putut să îi spună Annei Lesko, după eliminare

George Piștereanu vine cu mărturii calde despre experiența din „Ferma”. Ce i-a spus actorul celebrei prietene din emisiune. După eliminare, actorul din „Vlad” a avut ceva să-i transmită Annei Lesko.

George Piștereanu s-a topit pe picioare din cauza stilului de viață din „Ferma”. Cunoscutul actor din serialul „Vlad” a fost eliminat din competiție în urma unui duel, iar la final a ținut să spună câteva cuvinte despre cea care i-a fost foarte apropiată în show, Anna Lesko. Toată lumea a fost cu sufletul la gură în episodul de joi seară din reality-ul de la Pro TV când s-au duelat doi prieteni: Andrei Stoica și George Piștereanu. Cel din urmă a reușit să se facă plăcut atât de colegii săi, cât și de telespectatorii care i-au apreciat enorm caracterul și personalitatea.

Piștereanu a ieșit din show în urma probelor contra lui Stoica, iar acum a venit să ofere câteva povestiri la cald. Deși Anna Lesko l-a dezamăgit când a răspuns afirmativ șederii prelungite a bucătarului din Ferma, Gabriel Toader, cel care-l interpretează pe Tibor în serial a recunoscut că solista i-a rămas totuși la inimă. „Am slăbit 10 kilograme, nu am mai făcut sală. Cu Anna am fost legat şi a trebuit să convieţuim, să râdem în loc să plângem, să nu ne supărăm. Nu mi s-a părut greu în Fermă, eu lucrez de la 12 ani şi nu mi s-a părut greu”, a mărturisit acesta.

„S-a mai dus un proiect, o experienţă frumoasă alături de nişte caractere foarte puternice şi bine alese. Singurul lucru pe care l-am descoperit în această competiţie şi practic mi-a făcut şederea mai plăcută a fost prietenia cu fraţii Stoica în care am descoperit nişte bărbaţi adevăraţi pe care îi respect şi îi stimez şi cu care aş merge la orice luptă oricând. Nu pot să nu amintesc de momentele frumoase cu Anna Lesko şi glumele care au făcut mai frumoasă competiţia. Da, am fost şi acid (şi poate o să mai fiu) aşa sunt eu când mă deranjează ceva, dar nu cred că se aştepta cineva la perfecţiune din partea mea. Te pup, Anuakis. Nu pot să spun că acest concurs m-a schimbat sau m-a transformat, mai degrabă cred că toate greutăţile vieţii de până la Fermă m-au pregătit pentru această perioadă. Există o sărbătoare la makedoni şi cred că şi în alte culturi unde este o zi în care să îţi ceri scuze pentru greşelile de peste an, aşa şi eu îmi cer scuze dacă v-am supărat cu ceva, să mă iertaţi că eu m-am cam distrat”

George Piștereanu (Sursa: click.ro)