Andrada Precup, o viață fabuloasă. Ce alți nevăzători au avut o super-carieră în lumea muzicii

Vineri seară, 18 decembrie 2020, la 20:30, a avut loc marea finală X Factor, sezonul 9, la Antena 1. Andrada Precup s-a aflat printre cei patru finaliști. Iată care este viața fabuloasă a Andradei Precup.

Viața fabuloasă a Andradei Precup

Andrada Precup este câștigătoarea sezonului 9 a emisiunii X Factor, de la Antena 1. Fata cu voce de înger, a făcut pare din echipa lui Ștefan Bănică Junior. Cu vocea ei a reușit să impresioneze o țară întreagă. Ea transmite prin voce, ceea ce nu poate să transmită prin văz.

Această adolescentă are probleme cu vederea, din naștere. Ea nu vede, însă are un auz dezvoltat și o voce de aur. Are vârsta de 17 ani, este din Slatina și este revelația faimoasei Dana Bartzer, care este profesoara acesteia de canto la Colegiul Național de Muzică ”George Enescu”, unde învață Andrada. Fosta solistă a anilor 90 și-a pus amprenta asupra tehnicii vocale a Andradei. Iată ce a mărturisit aceasta, cu privire la eleva ei:

„Andrada învaţă la Colegiul George Enescu de anul trecut, al doilea an la secţia specială de jazz pop. A fost acceptată prin examene şi am preluat-o eu. Am fost un pic temătoare la început, pentru că eram fără experienţă cu o elevă nevăzătoare. Însă este eleva ideală, un om minunat, foarte caldă, un muzician extraordinar, un om talentat, dornică să facă muzică, dornică de a învăţa lucruri noi. Nu spune niciodată NU, ci doar «să vedem, să încerc». Ce-şi doreşte un profesor mai mult decât atât? Are o ureche şi un auz absolut, o acurateţe vocală, o memorie fantastică. Pentru noi, cei care vedem, e greu de înţeles cum procedează ei, nevăzătorii. Ea reţine piesele ascultând, are programe speciale, este pricepută în tehnologie. Trebuie să ştiţi că ea este la un liceu normal, nu la un liceu pentru nevăzători. Ea ţine pasul cu toată lumea”.

Viața Andradei Precup

Andrada Precup a fost votată de întreaga țară, în cadrul marii finale X Factor, de vineri, 18 decembrie 2020. În marea finală a avut loc o luptă strânsă între cei patru concurenți:

Super 4, trupa lui Florin Ristei

Adrian Petrache, finalistul Loredanei

Sonia Mosca, favorita Deliei

Andrada Precup, asul din mâneca lui Ștefan Bănică.

Andrada Precup în Marea finală

În cadrul marei finale X Factor, sezonul 9, Ștefan Bănică Junior a avut un invitat special. Acesta a fost Adrian Daminescu, alături de care Andrada Precup a cântat senzațional.

Mezina sezonului 9 X Factor, a avut și un moment solo, după care a fost acompaniată într-un duel de poveste. Toată lumea a ascultat cum a cântat cu sufletul al gură. Andrada Precup a mai participat și la alte emisiuni, dar de această dată a simțit că va da lovitura și se pare că intuiția nu a înșelat-o.

Andrada Precup – câștigătoarea X Factor sezon 9

După ce a câștigat sezonul 9 a emisiunii X Factor, de la Antena 1, Ștefan Bănică, a postat pe contul său oficial de Facebook, următorul mesaj:

„Mă bucur tare mult pentru Andrada că este câștigătoarea X Factor România 2020! A fost extraordinară! Ea este o învingătoare! Ce a reușit este mai mult decât un premiu. E o confirmare a faptului că se poate, indiferent de greutăți. Performanța ei vocală, artistică și, mai ales, evoluția pe parcursul concursului a fost una cu totul excepțională!

Cântăreți celebri nevăzători

Mai sunt și alți cântăreți celebri nevăzători, pe lângă Andrada Precup, precum: