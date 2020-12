Andrada Precup, câștigătoarea X Factor 2020, a scos deja o piesă cu o mare artistă a României. Felicitări! VIDEO

Vineri seară, pe 18 decembrie 2020, marea finală a emisiunii concurs X Factor a avut loc la Antena 1. Jurații și telespectatorii au avut o misiune grea: să aleagă o voce bună dintre 4 concurenți. Andrada Precup a fost aleasă câștigătoarea X Factor 2020.

Tânăra în vârstă de 17 ani a mai participat, în urmă cu 5 ani, la Românii au Talent, de pe PRO TV. Adolescenta este din Slatina și studiază la Colegiul Național de Muzică ”George Enescu”. Acolo o are ca profesoară pe celebra Dana Bartzer. Cu toate că Andrada s-a născut nevăzătoare, vrea să fie tratată ca un om normal, un concurent normal.

Vocea și talentul ei i-au uimit pe cei 4 jurați, încă de la preselecții. Dar nu doar pe ei a reușit să îi cucerească Andrada Precup, ci și pe celebra cântăreața Adda. Aceasta a fost plăcut impresionată de talentul și harul cu care eleva lui Ștefan Bănică Jr. a fost înzestrată.

Așa că cele două și-au unit forțele pentru a scoate, împreună, un colind de sărbători. Anunțul a fost făcut chiar de cântăreața Adda, pe pagina ei de Facebook, în urmă cu câteva zile. Piesa este compusă de Andrada Precup și Adda, după cum artista a mărturisit:

”Am vazut-o pe Andrada la X Factor . Am auzit cum a interpretat “Lie ciocarlie” si parca am simtit ca o sa ne cunoastem! Dupa cateva zile, a inceput campania #AjutEu, unde era prezentata povestea ei. Un copil atat de talentat, de pur si inocent!

În plus, Adda a fost prezentă vineri seara în fața televizorului unde a încurajat-o pe Andrada Precup. Vedeta a publicat un mesaj de încurajare pe contul ei oficial de Facebook în care și-a îndemnat fanii să o voteze pe eleva lui Ștefan Bănică Jr., câștigătoarea X Factor 2020.

”“Abia astept sa ne vedem de Craciun” s-a transformat in “Sper sa ne vedem de Craciun”! Stiu acest colind de la mama mea.Ea il stie de la mama ei si tot asa. Nu stiu cum se numeste. Nu l-am mai auzit in alte parti niciodata. L-am invatat cand eram mica si de atunci nu am uitat nici un cuvant! Acum il cant cu gandul la parintii mei si cu mult dor!”, a mărturisit Adda despre noul ei colind.