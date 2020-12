Andrada Precup, duet de senzație la X Factor. Ce s-a întâmplat cu Ștefan Bănică în timpul piesei… doar Andra poate înțelege! VIDEO

Vineri, 18 decembrie 2020, a avut loc mult așteptata finală X Factor. Printre concurenții care au urcat pe scenă se află și celebra Andrada Precup care l-a făcut pe Ștefan Bănică Jr. să plângă cu interpretarea piesei ”Lie ciocârlie”.

Cântăreața pe care Ștefan Bănică Jr. mizează tot ce are în marea finală X Factor a avut o interpretare de vis. Aceasta a cântat pe scena X Factor, de la antena 1, alături de celebrul compozitor român Adrian Daminescu.

”Mă bucur foarte tare că am ajuns în finală cu ea. Am ales-o pentru că am aceeași părere ca la prima audiție. Și anume că ea cântă și simte în alt mod, față de ceilalți”, a mărturisit Ștefan Bănică Jr. la X Factor.

”Prima întâlnire cu dl. Daminescu a fost cu emoții. Eu sunt mai mică decât el. Mă gândeam dacă vom fi pe aceași lungime de undă. Vreau să fiu liniștită. Trebuie doar să las emoția să își spună cuvântul”, a mărturisit Andrada, la repetiții.

”E un copil care poate face multe, e extraordinară. Are o voce bună, cineva trebuie să o împingă de la spate”, a spus Adrian Daminescu, compozitorul piesei pe care Andrada Precup a cântat-o în finala X Factor.