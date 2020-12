Andrada Precup de la X Factor a avut o viață grea. Adevărul despre cine este ea, de fapt

Finala X Factor 2020, sezonul 9, are loc în această seară, la Antena 1, de la 20:30. Printre finaliști se află și Andrada Precup, o adolescentă extrem de talentată. Andrada este nevăzătoare, dar are un auz absolut.

Andrada Precup de la X Factor a avut o viață grea

Tehnica vocală i se datorează și Danei Bartezer, o celebră solistă a anilor ’90, care este profesoara de canto a Andradei. Andrada face parte din echipa lui Ștefan Bănică Jr.

„Andrada învață la Colegiul George Enescu de anul trecut, al doilea an la secția specială de jazz pop. A fost acceptată prin examene și am preluat-o eu. Am fost un pic temătoare la început, pentru că eram fără experiență cu o elevă nevăzătoare. Însă este eleva ideală, un om minunat, foarte caldă, un muzician extraordinar, un om talentat, dornică să facă muzică, dornică de a învăța lucruri noi. Nu spune niciodată NU, ci doar «să vedem, să încerc». Ce-și dorește un profesor mai mult decât atât? Are o ureche și un auz absolut, o acuratețe vocală, o memorie fantastică. Pentru noi, cei care vedem, e greu de înțeles cum procedează ei, nevăzătorii. Ea reține piesele ascultând, are programe speciale, este pricepută în tehnologie. Trebuie să știți că ea este la un liceu normal, nu la un liceu pentru nevăzători. Ea ține pasul cu toată lumea”, a povestit Dana Bartzer pentru Click!

Andrada va primi o pereche de ochelari speciali

De altfel, Andrada a fost cooptată într-un proiect al Antenei 1, ”Ajut eu”, iar acolo i s-a spus că va primi o pereche de ochelari care au în margine un dispozitiv, ce în loc de lentile are un suport de camere cu memorie, putând lucra cu acești ochelari, căci această pereche de ochelari poate descifra texte, fotografii și poate citi. ”De curând și-a făcut primul power point și se poate descurca singură în multe privințe. Este o fată foarte muncitoare și are o înțelegere muzicală și un simț desăvârșit”, a povestit Dana Bartzer, pentru sursa citată.

Cum o vede Dana Bartzer, mamă a doi băieți, pe Andrada? Ei bine, aceasta a dat răspunsul.

„Îmi lipsește o fetiță și Andrada este foarte lipicioasă, e un om cald. Avem o relație de prietenie, stăm de vorbă, chiar locuiește aproape de noi, într-o garsonieră cu sora ei, ea nefiind din București”, ne-a mai povestit Dana Bartzer. Cum vineri seară e finală X Factor îi ține pumnii strânși Andradei și speră că va câștiga. „Sper că oamenii care o votează să nu o vadă ca pe un caz social. Să nu gândească așa. Are o puritate în ea, e specială, cu o voce deosebită”, a mai spus Dana Bartzer.

De menționat este că Andrada Precup este originară din Slatina. Tot acolo locuiește și familia. Aceasta a impresionat juriul și cu povestea ei de viață.

„M-am născut prematur și, din cauza faptului că ochii nu mi-au fost acoperiți cu ceva, s-a ars retina. Dar eu cred că așa trebuia să se întâmple, ca să fiu aici și ca să fac asta acum și să fiu mai puternică”, a spus Andrada.

În urmă cu cinci ani, Andrada Precup a participat și la concursul „Românii au talent”, unde a interpretat melodia Memories a lui Nicole Cherry. La scurt timp după emisiune, tânăra a fost invitată la”Happy Hour”, iar Cătălin Măruță i-a făcut o surpriză de proporții, și a pus-o față în față cu Nicole Cherry cu care a cântat și un mini duet.