Cine este Andrada Precup, pariul lui Ștefan Bănică Jr. în finala X Factor. Care e povestea ei de viață

Aș vrea să-i fac o destăinuire Andradei. Data trecută în Bootcamp ai cântat ultima în seara respectivă și m-ai impresionat atât de tare încât, atunci când m-am urcat în mașină să mă duc spre casă, am simțit nevoia să-mi sun doi dintre prieteni și să le zic prin ce emoții am trecut și cât de tare m-a surprins momentul tău. De atunci am înțeles că tu ai ceva ce mulți și-ar dori să aibă nativ. Tu ai un simț ritmic extraordinar și ai bucuria de a cânta pe care nu o găsești la foarte multă lume. Andrada ești senzațională, felicitări!”