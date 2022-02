Andra Volos se mută din România. Decizia neașteptată pe care a luat-o fosta concurentă de la Puterea Dragostei

Andra Voloș se mută din România. De ce a luat această decizie neașteptată și unde vrea să să stabilească fosta concurentă de la Puterea Dragostei. De curând, fosta iubită a lui Bogdan Mocanu și-a surprins fanii de pe Instagram cu acest anunț. De altfel, bruneta își face bagajele chiar în aceste momente.

Andra Volos, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, și-a surprins urmăritorii din mediul online, cu anunțul că se mută din România. Bruneta și-a propus să își schimbe radical viața și a decis ca aceasta să fie o primă schimbare, din seria celor care vor veni. Ea a explicat pe Instagram decizia luată.

„Mă apuc de bagaje. Urmează să mă mut din România, încă nu m-am răzgândit și sper să nu mi schimb ideea. Am mult bagaje de făcut, foarte, foarte multe. Am foarte multe haine, nu știu cum fac față. (…)”, le-a explicat Andra Voloș fanilor din mediul online.

Andra Voloș a început seria schimbărilor din viața încă de la începutul acestui an, când a mers în Turcia ca să își facă liposucție, intervenție deloc ușoară, în urma căreia a stat 5-6 ore în sala de operație.

Pe lângă faptul că stai 5-6 ore în sala de operație. De asta nu am făcut story. Nu am vrut nici să mă victimizez.(…)”, spunea Andra Volos pe Instagram.

Intervenția a fost însă și costisitoare, nu mai puțin de 12.000 de euro.

„Pe 5 plec din România. Merg în Turcia. Pentru mine noul an începe cu o schimbare, mă duc să fac o operație. Liposucție pentru un abdomen perfect, după atâta mâncare, merit și asta!

Facem abdomenul, pentru că-s perfecționistă! Și mi-am dorit de foarte mult timp asta. Costă 12.000 de euro, dar e cel mai bun doctor. Și cel mai scump, bineînțeles. I-a făcut operația asta fostei lui Philipp Plein, e bun tare medicul, e solicitat.

M-am programat din timp, i-am scris acum vreo doi ani. Chiar mi-am dorit să ajung la el. La el prețurile încep de la 10.000 de euro în sus, iar în cazul meu, pentru că o să fie mai multe zone, mi-a pus prețul ăsta, 12.000.

Am deja emoții, am intrat în starea aia … Dar o să fie bine, că e un doctor bun, plus că e bazat doar pe liposucție. Iar acum, că tot mi-a fixat data de operație, mănânc până atunci orice.

Mănânc de șapte ori pe zi! De la sarmale la… tot ce înseamnă… Mămăliguță, tot!”, spunea Andra Volos pentru cancan.ro.