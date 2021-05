Andra Voloș s-a dat în stambă de ziua ei. Cu ce nume grele a petrecut fosta iubită a lui Bogdan Mocanu

Andra Voloș și-a sărbătorit ziua într-un mare fel! Aceasta adoră să se bucure de lux, așa că faptul că a petrecut cu ocazia evenimentului special într-un club de fițe din București nu a surprins pe nimeni. Invitații au fost și ei de top, căci vedetele și maneliștii celebri nu au putut lipsi de la ziua focoasei șatene.

Andra Volos a dat o petrecere de fițe pentru a-și sărbători ziua de naștere. Aceasta a decis să nu se uite la bani atunci când vine vorba despre micile plăceri în viață, așa că persoanele dragi i-au fost alături, dar și maneliști extrem de cunoscuți. Costel Biju și Vali Vijelie au întreținut atmosfera toată seara prin dedicații pentru fosta concurentă de la Puterea Dragostei.

Nu au lipsit nici Ana Maria Mocanu, Xonia și Lena Preda ce nu s-au abținut de la mișcări lascive de dans, mai ales că petrecerea a fost una de pomină. Andra Volos nu și-a bucurat invitații cu băuturi fine, iar atmosfera a fost una veselă, chiar dacă este pandemie.

Cât despre manelistul Vali Vijelie, acesta a participat apărând în timp ce interpreta o melodie de dragoste pe ecranul principal din locația de fițe pe care a ales-o fosta lui Bogdan Mocanu. Apoi, când locația s-a schimbat, Costel Biju a avut grijă ca șatena să aibă parte de muzică de petrecere, iar dedicațiile au curs.

Ținuta pe care a afișat-o tânăra a fost una extrem de sexy. Pentru că a decis să își petreacă prima parte a zilei de naștere în club, aceasta a purtat o rochie mini, strălucitoare, cu un decolteu adânc, ce i-a pus în evidență silueta și formele armonioase. Părul l-a avut prins pentru a pune accentul pe machiaj, dar și pe faptul că piesa vestimentară nu avea bretele.

Fosta lui Bogdan Mocanu a postat și o fotografie pe Instagram în care își prezenta rochia ce i-a pus în evidență picioarele lungi și bronzate, dar și formele apetisante. Andra Volos a vrut să își bucure invitații cu o petrecere luxoasă, dar și să strălucească pentru a putea fi observată de toată lumea chiar de ziua ei.

„Vreau să le mulțumesc tuturor celor ce au fost prezenți la ziua mea de naștere, mai bine zis la super-petrecerea pe care am avut-o. A fost cea mai tare zi de naștere din toți anii pentru că alături de mine am avut persoane foarte importante. Îmi pare rău că nu am fost activă, am profitat din plin de toată seara și de after, bineînțeles. Vreau să îi mulțumesc și lui Costel Biju care mi-a cântat până dimineața, m-a făcut să mă simt regină.”, a zis Andra Voloș, continuând cu mulțumiri la adresa persoanelor ce au fost alături de ea.