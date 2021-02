Andra, sacrificiu de mamă pentru copiii ei. Rușinată, a povestit la Românii au talent ce a fost în stare să facă VIDEO

Pasiunea lui Cristof pentru schemele pe bicicletă a făcut-o pe Andra să dezvăluie amănunte din viața ei. Și așa s-a aflat că artista s-a urcat pentru prima dată pe o bicicletă abia acum trei ani.

Andra a spus la Românii au Talent că de dragul copiilor săi a învățat să meargă pe bicicletă acum trei ani.

Am luat prima curbă, am luat-o și pe a doua și apoi am intrat în croscontry direct, pe ea am aruncat-o într-o căpiță cu fân iar eu am încasat cadrul direct în balonul de heliu. Toată vara aia am fost fetiță la țară și m-am jucat cu ele cu păpușile, n-am mai prezentat niciun pericol.

Noul sezon al emisiunii Românii au talent a venit și cu schimbări la masa juriului. Astfel, actrița Alexandra Dinu a venit în juriu, înlocuindu-l pe Mihai Petre.

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit.

Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba”, a declarat Alexandra Dinu.