Alexandra Dinu a dat lovitura în România! Totul datorită emisiunii ”Românii au talent”

Alexandra Dinu se bucură de un nou început pe plan profesional în România. După ce pentru ani buni a părăsit meleagurile, acum se pare că a reușit să regăsească fericirea acasă. Cum a dat lovitura celebra actriță?

Alexandra Dinu se bucură din nou de notorietate! După ce ani buni s-a retras din lumina reflectoarelor de la noi și și-a luat viața de la capăt departe de meleaguri, după separarea de Adi Mutu, acum revine cu forțe proaspete.

Cariera sa e pe cale să atingă alt punct după ce a acceptat să se alăture juraților de la „Românii au talent”. Recent, compania Global a semnat un contract exclusiv de reprezentare cu actrița Alexandra Dinu. Mai exact, compania se va ocupa de contractele de imagine și de publicitate ale fostei partere a celebrului sportiv.

Înțelegerea în cauză e aparte de discuțiile avute de blondină cu șefii Pro TV. „Venirea Alexandrei in portofoliul Global Talent United reprezintă un nou pas in dezvoltarea noastra continua atat la nivel de talente reprezentate cat si la nivel de proiecte aduse pentru acestia.

Ne bucuram mult ca avem ocazia sa lucram cu Alexandra Dinu. Întotdeauna ne-am dorit să le oferim artiștilor noștri cea mai buna reprezentare si cele mai bune oportunitati de a-I aduce in fata publicului lor”, a declarat pentru Paginademedia.ro Claudiu Ilioiu, Head of Global Talent United

Global Talent United reprezintă o serie de vedete cărora le gestionează contractele de publicitate, de la artiști la influenceri mari. În portofoliul agenției au intrat de-a lungul timpului și: modelul Alice Peneacă, gimnasta Larisa Iordache, prezentatoarea Diana Bart, Ramona Păun (sport, Pro TV), Simona Țăranu (prezentatoare sport Digi) și Mădălina Bellariu (actriță care a avut și o apariție în serialul Fructul oprit sau Tânărul Papă, alături de Jude Law). De asemenea, alături de ei se mai află și persoanele exclusiv cunoscute datorită rețelelor de socializare: Selly, Alina Ceușan, Ccarmen Grebenișan, dar artiști ca: Inna, Antonia, The Motans, Carla’s Dreams și Alina Eremia.

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit. Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul! Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba”

Alexandra Dinu