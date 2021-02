Doliu la Românii au talent. A făcut anunțul morții în urmă cu câteva momente

Radu Palaniță, al patrulea Golden Buzz al sezonului 10 ”Românii au talent” și omul în care a crezut Florin Călinescu, este în doliu. Bărbatul și-a descris trăirile pe contul de Facebook, dând și un sfat urmăritorilor săi.

Radu Palaniță, câștigătorul sezonului 10 Românii au talent, este în doliu

„Scriu aceste rânduri doar pentru a va spune sa fiți cât mai aproape de cei dragi vouă.Azi ii avem alături, dar ziua de mâine nu ne este promisa.Azi, mi-am pierdut tatăl și odată cu el și o mare parte din mine …😔”, a notat Palaniță pe Facebook.

„Dacă sufletele celor plecaţi s-ar transforma în stele şi ar cădea, pe cer nu ar mai fi nicio stea …Radu, sincere condoleanţe!/ 😢😢😢Sincere condoleanțe, din păcate am simțit și simt încă pierderea ambilor părinți,,,,, momente fără cuvinte,,, doar durere😢😢😢/ Dumnezeu sa-l odihnească în pace și liniște!Sincere condoleante!/ Sincere condoleante,Radule!Bunul Dumnezeu sa il albă in grija lui,iar tie iti doresc multa putere!”, sunt câteva dintre comentariile oamenilor care îl urmăresc pe mecanic în mediul online.

„În școală a fost o conjunctură în care pe vremea aceea se forma corul școlii. Ne-a venit rândul la toți din clasă, a venit și rândul meu. M-a ascultat profesorul și mi-a zis ca nu e ce trebuie, apoi am ajuns la bastchet, care mie mi-a plăcut. Am făcut opt ani de bastchet. Românii au talent a fost o provocare, a fost o situație nouă. Și când repetam acasă înainte de finală și era pandemie am simțit nevoia să cânt. Am cântat, am postat pe Facebook. Am zis că nu vreau să-mi derajez vecinii și m-am dus la service și înregistram acolo.

Cine este?

În vârstă de 41 de ani, Radu Palaniță s-a născut în București și este mecanic auto. El s-a apucat de cântat în urmă cu aproximativ 4 ani, având ca mare pasiune muzica.