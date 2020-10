Andra l-ar lăsa pe Măruță cu o singură femeie din România. Care este motivul

Andra a participat, alături de partenerul ei, la ”Sosurile iuți”, provocarea emisiunii ”La Măruță”. Cântăreața a ales să nu mănânce picant, răspunzând ferm la toate cele trei întrebări formulate de redacția emisiunii de la PRO TV. Pe de cealaltă parte, soțul ei a răspuns doar la două, lăsând publicul în suspans. Întrebată cu cine l-ar lăsa pe o insulă pustie, având la dispoziție trei variante, interpreta a ales cum nimeni nu s-ar fi gândit. A motivat că așa s-ar bucura și partenerul.

Cu cine și-ar lăsa soțul pe o insulă pustie? Andra a ales tot o cântăreață pentru Măruță

Andra a participat joi, 22 octombrie, la ”Sosurile iuți”, rubrica picantă a emisiunii de joi, în care invitatul este chestionat, sub anumite reguli, cu privire la viața sa. Deși până acum fiecare invitat a primit șase întrebări, de această dată, cei doi le-au împărțit, drept pentru care fiecare a avut de răspuns la trei întrebări incomode.

„Să zicem că Măruță suferă de tristețe cronică și medicii spun că singurul tratament ar fi să se retragă timp de o lună, pe o insulă pustie, alături de o asistentă grijulie. Singurele care l-ar putea salva și trata ar fi Anna Lesko și Andreea Raicu”, a fost întrebarea primită de Andra. „Eu sunt cea care alege. Și am zis că, dacă tot la bal, ia-o, tată, pe Anna Lesko. Am văzut că e grijulie în ”Ferma. Orășeni vs. Săteni” (n.r. show PRO TV), așa că o să fie grijulie și cu tine”, a spus cântăreața.

”La Măruță” a împlinit 13 ani

Cătălin Măruță este prezentatorul show-ul de divertisment ”La Măruță” din anul 2007, după ce s-a mutat de la TVR2 unde prezenta ”Tonomatul DP2”. Emisiunea de zi s-a numit ”Happy Hour” până în luna septembrie a anului 2013. Pe 22 octombrie, ”La Măruță” a împlinit 13 ani de activitate live, zi de zi. Chiar dacă numărul 13 este adesea asociat cu ghinionul, prezentatorul TV nu are superstiții, dimpotrivă, a denumit ediția aniversară ”Noroc cu Măruță”, în cadrul căreia a avut multe surprize.

„În proporție de 90% nu am legitimația la mine. Mi-au făcut colegii o farsă ieri și portarul mi-a cerut legitimația, motivând ca nu mai are nimeni voie să intre fără, nici Măruță care are emisiune în fiecare zi. Avea foarte multe argumente… Îți dau cuvântul meu că a fost un moment în care mi-am spus: ”Băi, chiar a luat-o lumea razna?!” Și a fost și un moment în care m-am surprins că nu m-am enervat… Dar am aflat că a fost o farsă, pe care o vom vedea mâine la emisiune.

Mâine e o ediție specială. O farsă făcută și lui Chef Hadad, plus cea făcută mie. Foarte mult timp ne-am bucurat de succesul farselor. Îți spun în premieră: Andra a acceptat să vină la emisiune pentru o rubrică pe care o facem joia, cu sosurile iuți: eu am 3 întrebări picante pentru ea și ea 3 picante pentru mine.

O să fie o emisiune extrem de interesantă. Toți colegii mei sunt de nota 10! Nu știu dacă mai sunt exact emoțiile alea de acum 13 ani. Acum e, poate, mult mai multă concentrare: să te gândești să meargă lucrurile cum trebuie. E un drum pe care îl știi. Mâine, de la ora 15.00 sunt 13 ani de emisiune!”, a spus realizatorul TV.