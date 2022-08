Andra, fotografie rară în costum de baie. Cum s-a afişat soţia lui Cătălin Măruţă la plajă. Foto

Andra, fotografie rară în costum de baie. Soția lui Cătălin Măruță este în vacanță, alături de familie. Ea s-a lăsat fotografiată în costum de baie, eveniment rar, având în vedere că artista nu are astfel de apariții pe rețelele sociale. Andra a fost surprinsă la piscină, petrecând timp de calitate cu familia.

Andra, una dintre cele mai bune voci de la noi și o artistă foarte iubită de public, a avut o apariție rară în costum de baie. În urmă cu câteva zile, artista își anunța fanii că se bucură de o vacanță alături de familie sa.

Andra s-a lăsat fotografiată și la piscină, în costum de baie, dar și la plimbare, alături de copiii săi. Ce-i drept, în ambele ipostaze, Andra nu a lăsat la vedere prea mult, întrucât fie a fost fotografiată în apă, fie purta un bolero pe deasupra costumului de baie.

În urmă cu mai mult timp, Andra spunea de ce nu are fotografii în costum de baie și nici nu este adepta lor. Ea spunea că nu îi place să pozeze astfel deoarece considera acest lucru ceva mult prea intim.

Chiar și așa, paparazzi au reușit să o surprindă pe Andra la mare, în costum de baie. Ce-i drept, se întâmpla în urmă cu 14 ani, la începutul relației cu prezentatorul Cătălin Măruță. Andra afișa o formă de zile mari, fapt valabil și în prezent.

Andra a fost mereu atentă la silueta ei, însă a mărturisit că în pandemie a luat câteva kilograme în plus. Invitată la începutul anului în emisiunea La Măruță, Andra a spus cum a reușit să slăbească 7 kilograme.

„M-a vizitat una dintre surorile mele exact înainte de 1 decembrie, am văzut ca ea slăbise 7 kg, am zis că și eu pot. Așa că de la 1 decembrie am injumătățit porțiile de mâncare. În pandemie m-am îngrășat pentru că atunci am simțit că pot mânca ce vreau, după atâția ani de carieră, cum nu au mai fost concerte… și așa am ajuns la 70 de kg. Am simțit că trebuie să slabesc, dimineața aveam 63,5 KG.”, a dezvăluit Andra, la începutul anului.