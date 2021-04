Andra, dezvăluire intimă din copilărie la Românii au Talent. Ce făcea tatăl ei în fiecare noapte pentru ea VIDEO

Mărturie incredibilă din partea Andrei la Românii au Talent. Artista a povestit, cu ochii în lacrimi, ce făcea tatăl ei în fiecare noapte pentru ea. Colegilor săi de platou nu le-a venit să creadă. Momentul emoționant i-a lăsat, pe toți, fără cuvinte.

Andra, emoționată până la lacrimi de un cor bărbătesc din Cluj. Reputata artistă a fost plăcut surprinsă de vocile melodioase ale celor de la Craii Măgurii, care au interpretat muzică populară pe scena de la Românii au Talent. Talentatei jurate i s-au umezit ochii, gândindu-se la propria-i copilărie.

Andra le-a povestit colegilor săi din platou despre momentele când tatăl ei îi fredona cântece de leagăn, în fiecare noapte, ca să o adoarmă. Mai mult de atât, cântăreața a glumit spunându-le celor de la Craii Măgurii să-l ia și pe părintele ei în trupă.

Florin Călinescu : Partea bună e că acele vremuri au trecut, cântecul nu mai are obiectul muncii de atunci. Dar trebuie să rămână viu pentru jertfa de atunci. Vă dați seama ce adevăr trăit a fost acolo? Acum, după 100 de ani, trebuie să facem un lucru la fel de greu: să ținem țara întreagă. Și o să o ținem cumva.

Andra este una dintre cele mai bune voci ale României. Cântă de la cinci ani, are milioane de fani în toate colțurile țării și se bucură de o carieră longevivă în muzica autohtonă, de aproape trei decenii. Artista le-a povestit colegilor săi de la Românii au Talent, săptămâna trecută, cum i-a cunoscut pe soliștii de la Boyz II Men pe vremea când participa la Cerbul de Aur de la Mamaia.

„Killing Me Softly a fost printre primele piese pe care le-am cântat. Era Cerbul de Aur, iar în fiecare an la Cerbul de Aur erau invitați. Câteodată nimereai să vină invitații ăia mari. Boyz II Men, de exemplu, au venit la Nopțile Albe de la ARO și am cântat ceva de la Mariah Carey. Mamă, pe hol repetam și în spatele meu erau cei de la Boys II Men.

Au venit, m-au pupat: măi, fetiță, câți ani ai, cum de cânți tu așa? Eu îi ascultam pe ei, mi s-a părut un vis. Când vreodată, în viața asta, aveam eu șansa ca eu să cânt și ei să fie în spatele meu? A fost foarte tare.", a declarat Andra la Românii au Talent.