Andra, dezvăluire din intimitatea ei cu Cătălin Măruţă la Românii au talent: “La mine a trecut pe locul 2”

Oops, ce a spus? Andra și Florin Călinescu, un nou schimb picant de replici în cea mai recentă ediție de la Românii au talent. Faimoasa artistă a făcut dezvăluiri intime din relația ei cu soțul ei Cătălin Măruță. Este vorba despre relațiile intime dintre cei doi.

Ce fac jurații noștri de la Românii au Talent atunci când sunt în pauză? Comandă de mâncare, binențeles. Și pentru că orice preparat gustos merge la un pahar de vorbă cu cei mai colegi sau prieteni, Smiley și Alexandra Dinu au asistat la un nou schimb savuros de replici între Andra și Florin Călinescu.

Pe lângă problemele sociale existențiale, muzica, talentul concurenților și persoanele apropiate, dialogul din această ediție dintre cei doi jurați de la Românii au talent a atins o temă mult mai sensibilă. Se spune că femeile aseamănă plăcerile carnale cu cele gastronomice, punând poftele trupești pe loc secund, în favoarea unui desert delicios. Andra susține și ea această teorie, mărturisindu-i

Frumoasa jurată de la Românii au talent a mărturisit că, în perioada în care a stat în carantină, după ce întreaga ei familie s-a infectat cu noul coronavirus, artista a pus câteva kilograme în plus.

Acum, Andra s-a hotărât să slăbească și să dea jos kilogramele inestetice pe care le-a dobândit în cele două săptămâni în care a fost izolată la domiciliu. Cântăreața le-a spus fanilor ei de pe Instagram care este secretul său.

„Am reînceput sportul acasă, am început dieta, mai multă apă mai puțină mâncare, dar am mese regulate. Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu. Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit.

Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am și fată, și băiat, deci am tot ce am visat. Nu ne-am propus să mărim familia și nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată.”, a declarat Andra, în mediul online.