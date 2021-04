Ce dietă are Andra. Soția lui Cătălin Măruță s-a apucat de slăbit

Pandemia și-a pus amprenta asupra fizicului Andrei, motiv pentru care artista s-a pus serios pe slăbit. Dar iată ce dietă a adoptat artista, ca să ajungă la forma fizică dorită.

Andra a mărturisit că pandemia de coronavirus nu a făcut-o doar să stea în casă, ci să consume și alimente nesănătoase, responsabile pentru kilogramele în plus.

Dar acum, artista s-a decis să slăbească, astfel că a adoptat deja o dietă. Frumoasa cântăreață le-a mărturisit fanilor ei de pe Instagram ce anume trebuie să facă ca să dea jos kilogramele în plus: sport și dietă.

”Am reînceput sportul acasă, am început dieta, mai multă apă mai puțină mâncare, dar am mese regulate.”, le-a spus Andra fanilor săi de pe Instagram.

Deoarece acumulase câteva kilograme în plus, mulți fani au crezut că soția lui Cătălin Măruță e iar gravidă, fapt pe care aceasta l-a tot negat. Iar pentru ca aceste speculații să dispară, artista s-a decis să slăbească, dar a recunoscut că este o fire pofticioasă când vine vorba de mâncare.

„Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu. Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit. Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am și fată, și băiat, deci am tot ce am visat. Nu ne-am propus să mărim familia și nu avem de gând acum să se întâmple acest lucru. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată.”, a mai spus Andra.