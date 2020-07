Andra, apariție de necrezut. Cum arată cântăreața, fără strop de machiaj

Andra a apărut în vizorul fanilor parcă mai naturală decât niciodată. Cum arată cântăreața fără pic de machiaj? Artista a postat un mesaj extrem de important alături de fotografie.

Andra ispiră zilnic sute de femei, iar recent le-a oferit acestora un mesaj care să le ajute pe unele dintre ele să se accepte mai ușor. Standardele de frumusețe din ziua de azi nu sunt deloc puține la număr și ating foarte puțin frumusețea naturală în adevăratul sens al cuvântului. De o bună perioadă, multe persoane publice și nu numai au început să aprecieze în văzul lumii naturalul și simplitatea, lucru pe care-l sugerează și altora să-l facă. Andra este una din vedetele de la noi care iubește cum arată și le îndeamnă pe românce să-și găsească liniștea în acceptarea de sine.

Pentru a-și putea sprijini mesajul, odată la un timp artista vine și cu dovada – poze cu aceasta nemachiată. “Nu te feri să te arăți așa cum ești! Numai așa poți câștiga cu adevărat o inimă”, a fost mesajul Andrei din dreptul fotografiei.„❤️❤️❤️ Tu esti frumoasa tot timpul si cu filtru si fara! Te iubesc❤️❤️❤️❤️”, „Ești adorabila și naturală!💐💐💐”,”Tu ești frumoasă în orice moment,dulceața mea!❤️ „, „Esti foarte frumoasa si naturala 🤗🤗🤗🤗🤗😍😍😍😍”, au fost doar câteva din complimentele internauților către iubita solistă.

„Plec de la ideea de bază că pe niciun ten, oricât de ofertant ar fi el, nu se poate lucra dacă nu e perfect curăţat şi învelit într-un strat de bază pentru machiaj – crema aceea care se aplică meticulos sub fondul de ten sau pudra. Deci în niciun caz nu merg seară la culcare cu fardurile pe faţă. Bine, cred că mi s-a întâmplat de vreo două ori, în turnee, eram foarte obosită după câte-un concert şi am sărit peste demachierea de seară. A două zi, pernă albă era bej-orange, ceva de genul asta, de la pudra mea. Am râs, deşi eram stânjenită, dar am învăţat ceva din asta. Cred şi în bună hidratare. Un ten foarte uscat creează probleme de tot felul, asta ştim…”

Andra Măruță (Sursa: cosmopolitan.ro)