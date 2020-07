Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei, adevărul despre plecarea din țară. Ce se întâmplă cu Andra Volos

Vestea că Andreea Mantea nu va mai prezenta îndrăgita emisiune de la Kanal D a întristat telespectatorii. Aceştia, însă, primesc şi o veste bună. Bogdan Mocanu de la Puterea Dragostei spune adevărul despre plecarea din țară.

Relaţia dintre Bogdan Mocanu şi Andra Volos a ţinut fanii emisiunii „Puterea Dragostei” cu sufletul la gură luni întregi. După nenumărate despărţiri şi împăcări, cei doi foşti concurenţi au ajuns, într-un final, la o decizie. Tinerii s-au împăcat, spre fericirea telespectatorilor.

Andra, deşi plecată în Italia, a ţinut legătura cu Bogdan pe internet. După o logodnă anulată şi luni întregi de suferinţă şi scandal, acestia au decis să ia o pauză mai lungă.

Am stat acasă cam mult timp și ea era plecată de mult timp. Când vorbeam la telefon erau reproșuri, certuri și am decis că ar fi cel mai bine să vorbim față în față să clarificăm situația dintre noi. Și am clarificat-o din câte ați văzut, a spus Bogdan Mocanu.