Andi Moisescu l-a uimit pe Cătălin Măruță la TV. Ce veste i-a dat despre acest weekend: ”Gata, s-a dat startul?”

La Straja este încă zăpadă în multe locuri, așa că weekendul viitor, cine se dă, o va face pentru Toma Coconea. Andi Moisescu a dat mai multe detalii despre sprijinul său oferit campionului în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Andi Moisescu l-a uimit pe Cătălin Măruță cu un anunț. Juratul de la Românii au talent are planuri mari pentru acest weekend

Toma Coconea este din Petroșani și este cunoscut în primul rând pentru participarea sa la ”Red Bull X-Alps”, una dintre cele mai grele concursuri de aventură din lume. El a fost prezent la toate edițiile de până acum, iar de două ori a reușit să se claseze pe locul doi. Competiția presupune parcurgerea pe jos sau în aer a aproximativ 1.000 de kilometri prin Munții Alpi, de la Salzburg până la Monaco, în cel mai rapid timp posibil.

Andi Moisescu a văzut ardoarea cu care bărbatul trece de fiecare kilometru, așa că a hotărât să îl ajute, fără să-i fie cerut sprijinul, a menționat el. Știe că sportivul are nevoie de bani pentru a-și continua performanțele, astfel că a organizat un eveniment în cinstea lui, unde cei binevoitori vor putea dona pentru a-i duce campionului visurile mai departe.

Urmează două zile speciale pentru Coconea

„Ce îi lipsește din palmares e locul 1. El a rămas același haiduc neobosit, căruia nu îi stă nimic în cale. Acum avea ceva necesități financiare, tocmai de aceea am decis să facem ceva pentru el, la el acasă. Am avut o discuție și am făcut un weekend special pentru Coconea. Adunăm bani ca să îl susținem. Oamenii trebuie să vină la Straja și să lăsăm ca totul să curgă.

El nici nu știa. Când i-am propus asta a rămas mut. I-am explicat că toate fondurile care se adună zilele astea îi vor fi donați lui, iar la cererea asta i-au adunat și câteva pensiuni, ce vor dona, de asemenea, pentru el. Nu a fost ușor, dar Straja e un loc minunat, cu oameni minunați. A devenit și a doua mea casă, dacă nu și prima în unele perioade de timp”, a explicat Andi Moisescu.

„Deci gata, s-a dat startul?”, a întrebat Cătălin Măruță.

„E mare surpriză și îi mulțumesc lui Andi. E o mare motivație pentru mine să îmbunătățesc acele locuri 2.- Toma Coconea.

„Uite, acum vreau să îi dau lui Toma numărul mamei mele. Trebuie să treacă pe acasă pe la mine să mănânce o ciorbă de burtă”, l-a îndemnat Măruță pe sportiv.