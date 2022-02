Anca Țurcașiu, siluetă de vis. Cum se întreține și care sunt secretele ei (exclusiv)

Probabil că nu există o singură persoană din România care să nu fi auzit măcar o dată de Anca Țurcașiu, find una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc. De curând, vedeta a oferit un interviu, în exclusivitate pentru Impact.ro, în care a vorbit despre proiectele sale, despre superba vacanța din Punta Cana, precum și secretele sale pentru o siluetă perfectă.

Anca Țurcașiu a profitat de superba vreme din Punta Cana, iar admiratorii săi au fost plăcut surprinși atunci când vedeta a postat câteva fotografii cu peisajele superbe. Aceasta a recunoscut că este singurul loc în care s-a întors, destinația având un loc special în sufletul ei.

Am fost în niște locuri speciale, de vreo 20 de ani călătoresc în luna ianuarie, este singurul loc în care m-am întors, aproape că mă apuc să învăț limba spaniolă. Acolo nu te doare nimic, de când am venit de acolo mă doare totul, ba un umăr, ba altceva. Am și problema cu genunchiul, acum m-am recuperat.”, ne-a spus, în exclusivitate pentru Impact.ro , Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu are o siluetă de vis la care multe femei visează, astfel că a devenit exemplu pentru multe doamne și domnișoare. Însă nu totul este așa de ușor cum pare, de aceea are grijă ce mănâncă și face sport pentru a se asigura că se află într-o formă perfectă.

„Vin din sala de sport acum, am o rutină. Am grijă de corpul, mintea și sufletul meu. Noi de când ne trezim până când ne culcăm, la modul general, ne batem joc de inima asta care muncește acolo de atâtea zile. Am grijă ce mănânc, am grijă cât dorm și nu de acum, din totdeauna.

Am grijă de mișcarea pe care o fac, mă antrenez. Acum am făcut o pauză de șase luni din cauza accidentului de la picior, dar am reluat ușor antrenamentele. Indiferent de durerile pe care le am, nu contează, mă ridic și merg în sala de sport. Este și o chestiune de genetică, vorbim și de genă, sunt convinsă. Nu ai cum să te împotrivești genei tale, atât în sens rău, cât și în sens bun”, a mai spus aceasta.