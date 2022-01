Anca Țurcașiu, corp perfect la 51 de ani. Cum s-a pozat artista în vacanța din Dominicană

Anca Țurcașiu arată mai bine ca niciodată! Vedeta s-a decis să fugă de temperaturile extrem de scăzute din țară și să se bucure de câteva zile pline de relaxare, la soare. Aceasta nu a uitat de fanii săi și a distribuit câteva fotografii pe rețelele de socializare, atrăgând atenția imediat.

Anca Țurcașiu adoră să plece în vacanță, așa că nu stă pe gânduri atunci când vrea să își facă bagajele și să se bucure de o locație exotică. De-a lungul timpului, vedeta a mers în Filipine, Cambodgia, Mexic și Myanmar, însă s-a îndrăgostit de Republica Dominicană, astfel că a vrut să repete experiența.

În timp ce Războinicii și Faimoșii duc o luptă crâncenă pentru a ajunge cât mai aproape de premiul cel mare și se luptă cu unele condiții dure, Anca Țurcașiu a preferat să privească Republica Dominicană din perspectiva unei turiste. Vedeta i-a făcut pe toți să își dorească să se bucure de temperaturi ridicate!

Cunoscuta artistă arată mai bine ca niciodată, bucurându-se de o siluetă perfectă și forme armonioase. Multe doamne și domnișoare și-ar dori un asemenea trup perfect sculptat! Anca Țurcașiu s-a decis să dezvăluie câteva fotografii făcute pe o plajă și în mediul digital, punându-i pe toți pe jar.

„După multe valuri luate direct în cap, am reușit să fac o ultimă ședință foto! Am râs cu lacrimi…(vezi povestea)… Ce am trăit aici e o încărcare imensă de baterii! Merită să vizitați! Recomand din toate punctele de vedere!”, a transmis ea, pe Instagram.