Anca Țurcașiu, comparată cu Loredana Groza. Ce au observat fanii: o critică dur

Anca Țurcașiu este acuzată de fanii ce o urmăresc pe rețelele de socializare că începe să o ia pe urmele Loredanei Groza. Admiratorii vedetei susțin că nu o mai recunosc și că a exagerat cu modificările, acest lucru fiind vizibil în pozele pe care le postează aceasta pe Instagram.

Încă de când a divorțat de partenerul ei, medicul stomatolog Cristian Georgescu, Anca Țurcașiu a decis să cunoască din nou culmile succesului prin cariera sa. Aceasta a lansat o melodie nouă și este extrem de activă pe social media, dar nu toți fanii au de spus cuvinte de laudă la adresa ei. Artista a postat o fotografie în care se dă într-un leagăn, dar admiratorii au fost șocați de apariția sa.

Mulți dintre cei ce o urmăresc au fost dezamăgiți pentru că vedeta s-a schimbat total, explicând faptul că este de nerecunoscut. Alții au acuzat-o că o ia pe urmele Loredanei Groza și exagerează cu operațiile estetice, mai ales pentru că este o femeie frumoasă și nu ar avea nevoie de astfel de modificări.

Anca Țurcașiu a împlinit de curând 51 de ani, iar cu ocazia zilei speciale, vedeta a publicat o serie de fotografii făcute pe litoral. Vedeta se bucură de o siluetă perfectă și se simte bine în pielea ei, astfel că este conștientă că mai are multe de spus. Deși a trecut printr-un divorț dureros, artista nu s-a lăsat doborâtă.

“Mă simt foarte bine în pielea mea, la 51 de ani. Aşa, ca un element de divertisment, pot să vă spun că pe tort am pus cifrele 1 şi 5, dar nu în ordinea în care ne-am fi aşteptat, adică 51, ci invers, 15. Şi am făcut asta nu fiindcă vreau să-mi ascund vârsta. Nu am cum aşa ceva. Pe de altă parte, sunt conştientă că sunt încă o femeie care mai are ceva de spus.”, ne-a declarat Anca Țurcașiu.