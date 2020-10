Anca Sigartău, implicată într-un scandal cu bani publici. Ce acuzații i se aduc

În 2015 presa locală, băcăuană, relata despre un scandal în lumea teatrului în care era implicată direct Anca Sigartău. Actrița, în calitate de director al teatrului Bacovia, ar fi folosit fondurile publice în alt scop, decât cel inițial.

Anca Sigartău, în 2015, deținea funcția de director al teatrului Bacovia din Bacău. În urma unui scandal iscat pe marginea unui festival de teatru, ”Theaterstock”, actrița decide să-și dea demisia din funcție. Demersul a fost făcut după ce au ieșit la iveală acuzațiile la adresa ei, cum că ar fi folosit în alte scopuri banii primiţi de la bugetul local. Banii primiți erau de fapt pentru organizarea unui festival de teatru.

„Eu am decis sa-mi depun demisia. Daca primaria decide sa mi-o accepte atunci lucrurile sunt clare: nu sunt un om dorit aici. Daca nu, imi doresc din toata inima ca lucrurile sa se indrepte. (…) Trebuie sa stiti ca nu cer lapte si miere, nu cer aranjamente si lipsa de reactie. Sa fiu criticata- atunci cand e cazul, sa raspund conform legii pentru managementul acestei institutii si fiecare proiect pe care il propun.

Lucru pe care am incercat sa il fac cu maxima transparență, am depus un raport financiar, am aratat pe ce am cheltuit banii. (…) In conditiile in care demisia mea va fi acceptata doresc sa imi afirm pe aceasta cale sprijinul pentru Eliza Judeu. Daca Eliza Judeu, om care a candidat in martie doreste sa mai candideze, are toata sutinerea mea. Nu suntem prietene, dar stiu ca este un om caruia ii pasa de teatru si asta conteaza”, declara Anca Sigartău pe Facebook la acel moment.