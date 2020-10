Pavel Stratan rupe tăcerea despre logodna Cleopatrei cu Edward Sanda: ”Nu vorbim”

Zilele trecute, Cleopatra Stratan și-a serbat majoratul alături de familie și de cei mai apropiați prieteni. De lângă ea nu a lipsit, nici măcar o secundă, iubitul ei, Edward Sanda, care a cerut-o de soție în urmă cu câteva zile. Acum, Pavel Stratan rupe tăcerea despre logodna Cleopatrei cu Edward Sanda.

Micuța de 3 ani care îți cânta despre Ghiță la portiță e o domnișoară în toată regula. Cleopatra Stratan a împlinit 18 ani și a primit cel mai frumos cadou de la iubitul ei, Edward Sanda: inelul de logodnă. Cum era de așteptat, tânăra artistă a spus ”Da!” și a primit binecuvântarea lui Pavel Stratan, tatăl ei.

Cu toate că fiica lui e o reală domnișoară frumoasă și seducătoare, Pavel o vede la fel: ”Pentru mine nu s-a schimbat, deși o văd în fiecare zi. Pentru mine a rămas același copil și cred că pentru multă lume a rămas la fel. A crescut frumos Cleopatra. Orice și-a dorit Cleopatra, întotdeauna a avut.”

Cum era de așteptat, toată lumea e curioasă să afle cum se înțeleg cei doi bărbați din viața Cleopatrei Stratan. Așa că tatăl ei a făcut deliciul fanilor și a mărturisit ce părere are el, de fapt, despre viitorul soț al fiicei sale.

Cât despre cererea în căsătorie, Pavel nu are nicio obiecție la adresa ei.

”Eu întotdeauna am susținut-o pe Cleopatra în orice și părerea ei pentru mine este sfântă. N-am avut niciodată contradicții. Întotdeauna ne-am sfătuit și mi-a plăcut mereu ce decizii ia, cum gândește. Rămâne doar să-i susțin deciziile. Parcă nu mai am ce să-i vorbesc în plus. Cred că am vorbit destul cât ea a fost micuță. De la anul se va muta în București, la facultate”, a mai adăugat Pavel Stratan.