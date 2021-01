Anca Serea și-a șocat fanii. Ipostaza indecentă în care nu credeau că o vor vedea, niciodată

Anca Serea a uimit audiența cu un pictorial incendiar într-o lenjerie intimă sexy. Adi Sînă a fost prezent la ședința foto, unde și-a manifestat iubirea față de soția sa. Declarația de dragoste a artistului.

Anca Serea, ședință foto incitantă la 40 de ani. Ipostaza în care fanii nu credeau că o vor vedea vreodată

Îmbrăcată cu o lenjerie intimă neagră, peste care avea o cămașă asortată, dresuri și pe tocuri, Anca Serea a fost declarată răvășitoare de către obiectivul camerei de fotografiat. Ședința foto incendiară a avut ca fundal o cameră de hotel de cinci stele din București, unde bruneta a fost însoțită de Adi Sînă, care a surprins câteva momente în fotografii și înregistrări video. Pe imaginile ultimului video urcat pe Instagram Stories a scris: „Sexy mama (n.r. Mamă sexy)”, declarându-și iubirea față de mama copiilor lui.

Anca Serea și Adi Sînă au împreună patru copii: Noah, Ava, Moise Petru și Leah-Maria. Prezentatoarea Prima TV mai are o fată și un băiat din mariajul cu fostul soț, pe Sarah și David, biatul fiind cel mai mare dintre copii, împlinind în curând 19 ani.

Visează la al șaptelea copil

„L-aș mai face și pe al șaptelea. Și cred că o să-l mai fac. Când eram mică îmi doream să fiu învățătoare. De fapt, îmi doream să fiu educatoare, pentru că am avut o doamnă educatoare la grădinița din curtea bisericii de unde am crescut eu, și îmi doream să fiu ca ea, să lucrez cu copiii, să stau cu copiii, să-mi petrec mult timp cu ei. Când eram mică, toate vecinele mele mă rugau să stau cu copiii lor când mergeau la treabă și mă răsplăteau cu bomboane, fie niște bănuți acolo. Mie mi-a plăcut de mică să petrec timp cu copiii”, a declarat vedeta într-un interviu din decembrie 2020 pentru ”La Măruță”.

Dorințele pentru 2021

Întrebată de un jurnalist de la OK!Magazine ce își dorește de la noul an, vedeta Prima TV a spus: „Nu-mi doresc nimic din ceea ce n-aş putea să am sau din ceea ce e prea mult. Îmi doresc să fim sănătoşi, nu-mi doresc nimic deosebit, pentru că Dumnezeu ne-a ajutat să ne împlinim toate dorinţele. Am învăţat să nu-mi mai fac planuri pe termen lung, să luăm totul pas cu pas”.