Anamaria Prodan a avut un șoc după ce a fost oprită de un polițist. Ce i-a transmis despre Reghecampf

Mulți au fost șocați în momentul în care Laurențiu Reghecampf a anunțat că divorțează. Anamaria Prodan traversează o perioadă dificilă, iar ce s-a întâmplat în momentul în care a fost oprită de un polițist întrece orice imaginație.

Timp de multe luni, impresara a negat orice zvon cu privire la o despărțire de Laurențiu Reghecampf. Totuși, în momentul în care imaginile cu antrenorul și noua iubită, care ar fi însărcinată, au luat cu asalt internetul, vedeta a confirmat despărțirea și a mărturisit că nu mai există șanse de împăcare.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Anamaria Prodan a explicat că a aflat că soțul ei divorțează de la un polițist. Vedeta a fost oprită în timp ce se afla la volan, iar vestea a luat-o prin surprindere, mai ales pentru că Laurențiu Reghecampf nu i-ar fi spus nimic despre despărțire.

Eu consider că ce am avut de spus am spus, frumos și elegant și așa o să spun toată viața.”, a spus vedeta la Pro TV.

„Eu am aflat prima dată de divorț când conduceam și m-a oprit un polițist să-mi zică: ‘Vai, doamna Prodan, cum s-a întâmplat așa ceva? A dat soțul dumneavoastră declarație că divorțează’. Eu am spus: ‘Nu știu, că mie nu mi-a spus, eu încă nu știu’.

De asemenea, chiar dacă Anamaria Prodan a spus că Laurențiu Reghecampf o să facă parte în continuare din familia ei, o împăcare este exclusă. Vedeta a mărturisit că divorțul nu poate să fie evitat după ce a văzut ce decizie a luat impresarul cu privire la viața lui amoroasă.

„El va rămâne soarele nostru, noi asta am fost, pentru mine nu mai este loc de împăcare. Un om nu-și poate trăda familia și copiii, lâsând la o parte tot, bijuterii, familia când ți-ai pierdut-o, te-ai pierdut pe tine.

Noi am trăit o perioadă foarte grea, un an de zile am încercat să o salvez pe mama mea, eu un an și o luna nu am facut absolut nimic, am încercat să îmi salvez mama, ea a muncit și l-a iubit pe Reghe.

Pentru mine este o trădare fabuloasă, dar sunt suflete firave și cred ca noi venim pe lume să reparăm. Eu nici azi nu vreau să cred așa ceva, s-a terminat pentru mine, nu mai este cale de împăcare pentru mine.

Divorțul va merge inainte. Eu pot să divortez în 30 de minute la Ambasada Americană, eu sunt cetățean american. Eu i-am explicat lui. El urma sa își ia cetățenia, dar dacă divorțează…”, a mai spus Anamaria Prodan.