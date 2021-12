Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, scandal uriaș la TV. Mesaje fără precedent: „Să-ți fie rușine”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns protagoniștii unui scandal de proporții în direct la TV. Cei doi și-au aruncat vorbe grele unul altuia, s-au acuzat reciproc și s-a recurs la amenințări cu plângere la CNA. Anamaria Prodan a fost invitată aseară în emisiunea lui Laurențiu Botin de la Realitatea Plus, parte a trustului la care aceasta este acționar.

Anamaria Prodan a vorbit despre divorțul de soțul ei, Laurențiu Reghecampf, dar și de repercusiunile pe care le are asupra copiilor. Ea a continuat să lanseze reproșuri la adresa soțului ei și a comentat despre imaginile apărute în spațiul public cu soțul ei și amanta, Corina. Însă la un moment dat, aczuațiile impresarei au fost întrerupte de un mesaj primit de moderator chiar de la Laurențiu Reghecampf.

Laurențiu Botin i-a transmis lui Reghe: „Dacă vreți să intrați în direct, vă invit cu cea mai mare larghețe”.

Anamaria Prodan a continuat, apoi, spunând că este încă soția lui Reghecampf. El a transmis un mesaj postului TV către soția sa: „Ai înfățișare de divorț pe 7 februarie 2022.” Iar replica Anamariei nu a întârziat să apară: „Vă dați seama cât de mic poate să fie?”

Până la urmă, aproape de miezul nopții, Laurențiu Reghecampf a acceptat să intre în direct, ca să lămurească anumite aspecte. A fost întrerupt de soția lui care a pornit o serie de atacuri la adresa antrenorului, culminând inculsiv cu acuzația potrivit căreia acesta ar fi golit conturile familiei ca să îi trimită bani Corinei.

Anamaria Prodan: „Păstrează-ți decența și fii mulțumit că ai avut oportunitatea să intri în direct la acest post, unde eu sunt patroană. Dar să-ți fie rușine pentru tot ce ai făcut cu viața ta în ultimii trei an și tot ce ai făcut acestei familii. Nu faci decât să-ți câștigi ura copiilor tăi cu acest pictorial pe care trebuie să-l ai alături de toți copiii tăi, nu alături de această domnișoară care ne terorizează de 3 ani!.

”Laurențiu Reghecampf: „N-aș vrea să vorbesc cu tine, aș vrea să vorbesc cu Laurențiu (n.r – moderatorul emisiunii). V-am trimis o simplă notificare, pe care am trimis-o tuturor, să nu se discute despre viața mea privată. Dacă vreți să țineți cont sau nu, e treaba voastră.”

Deranjat de acuzațiile aduse de soția sa, antrenorul a închis telefonul, dar ulterior a revenit în direct:

„Întrebați-o pe Anamaria despre scandal. Eu nu am niciun scandal cu ea, noi doar avem un proces. Am lămurit deja discuția despre pozele care au apărut în presă cu Ana dezbrăcată. E adevărat, mi le-a trimis pe mail, dar le-am șters. Am încurajat-o să meargă la Poliție”.