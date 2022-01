Anamaria Prodan rupe tăcerea despre Reghecampf și Mariana Pfeiffer, după atâția ani. E ireal ce a putut zice

Anamaria Prodan a rupt tăcerea despre Laurențiu Reghecampf și Mariana Pfeiffer. Impresara a dezvăluit că s-a întâlnit cei doi s-au reîntâlnit în urmă cu mai mulți ani, în vremea când antrenorul încă era căsătorit cu Mariana Pfeiffer. Ce dezvăluiri a făcut impresara acum, la mulți ani de la acea întâlnire.

Anamaria Prodan a declarat că nu s-a amestecat deloc în relația lui Laurențiu Reghecampf cu fosta soție, ba chiar mai mult, ea a dorit să afle atunci dacă între cei doi mai sunt șanse de împăcare. Aceasta a spus că, la vremea respectivă ea nu mai avea nicio relație, însă antrenorul era căsătorit, dar cu toate acestea nu mai avea nicio relație amoroasă cu soția lui de doi ani, mai exact din momentul în care fiica lor a murit.

”Eu știu un singur lucru, că m-am reîntâlnit după 13 ani și mi-a zis că nu mai are nicio legătură cu soția lui. Când am hotărât amândoi să mergem mai departe l-am întrebat care e legătura care o are cu soția lui, a zis că nu are nicio legătură, că dorm în camere separate”, a spus Anamaria Prodan.