Anamaria Prodan, reacție total neaștepată. Ce a putut să spună în plin divorț cu Reghe. Asta schimbă totul

Anamaria Prodan vine cu noi mărturii din scandalul divorțului de tatăl băiețelului ei. Ce a spus impresara în plin proces cu Laurențiu Reghecampf? Vedeta a făcut câteva declarații chiar cu câteva zile înainte ca încă soțul ei să devină tată. Celebrul antrenor urmează să simtă din nou emoții uriașe pentru că actuala iubită îi va dărui un alt moștenitor. Ce a spus blondina despre situația în care se află?

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au anunțat oficial în urmă cu mai multe luni faptul că urmează să se despartă. Aceștia au avut o relație complicată la finalul poveștii lor de dragoste, iar impresara a mărturisit că a avut la cunoștință multe din aventurile soțului despre care s-a scris în presă.

Cu toate astea, cea din urmă a încercat tot timpul să apere imaginea familiei și să îi ferească pe copii tocmai de scenariul în care se află acum.

Vedeta a subliniat că în aceste momente este împăcată și simte că a luat cea mai bună decizie, lucruri pentru care mulțumește Divinității. Unii din fanii fostului cuplu au sperat îndelung la o împăcare, dar se pare că nu se mai pune problema de așa ceva.

Blondina a declarat în nenumărate rânduri că nu va oferi detalii despre un alt bărbat în viața ei. Această veste o va da doar după ce va divorța oficial de tatăl lui Laur junior. Cu toate astea, femeia a subliniat că încă mai crede în iubire și știe că va mai urma un mariaj.

,,Nu am spus nimic (n.r despre iubit). Sunt încă măritată, când voi termina divorțul, atunci voi anunța. Normal că mă gândesc să mă recăsătoresc, eu nu stau niciodată singură. Nu se cade să dau detalii despre cum ne-am cunoscut.

Chiar dacă au trecut doi ani, mie mi se pare normal să termin ce am început, așa am făcut în viață. Am terminat ceva, am mers mai departe, altfel nu are niciun sens. Este chestie de respect în primul rând pentru familia mea și pentru încă soțul meu, a declarat Anamaria Prodan, cu doar câteva zile înainte ca Reghe să devină tată.