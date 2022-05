De ce Anamaria Prodan nu își arată public iubitul. Ce așteaptă impresara: „Așa îmi zic toți prietenii”

Odată cu divorțul de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a trecut prin multe greutăți în ultimele luni, însă, acum, celebra impresară de fotbal susține că trăiește cea mai bună perioadă a vieții sale și și-a găsit liniștea în brațele unui bărbat misterios. Motivul pentru care vedeta nu vrea să se afișeze cu noul ei iubit.

Anamaria Prodan a demonstrat întotdeauna că este o femeie puternică, pe care greutățile și problemele pe care le-a înfruntat în viață nu au făcut altceva decât să o întărească și mai tare.

Recent, frumoasa blondină a mărturisit că există un nou partener în viața Anamariei Prodan, dar, momentan, nu dorește să se afișeze de braț cu el, păstrându-și poveste de dragoste departe de ochii celor curioși.

Fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a explicat că nu își dorește să oficializeze relația cu noul său partener decât în momentul în care va fi pregătită pentru a face acest lucru.

„Sunt, sincer, în cea mai bună perioadă a vieții și mă simt bine eu, înăuntru, și se vede și pe afară, așa îmi zic toți prietenii, întineresc.

Trăiesc frumos, mă ocup de copii, mergem mai departe. Da, iubesc, dar eu sunt un om care iubește totul, să știi, și florile, și oamenii, și tot ce vrei.

Dacă mă întrebi acum dacă am pe cineva în viața mea, am pe cineva în viața mea, dar niciodată nu o să mă vezi la braț cu acel cineva până nu am procesul gata.”, a mărturisit Anamaria Prodan la Star Magazin, la Antena Stars.