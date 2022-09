Anamaria Prodan, primele declaraţii despre bărbatul căruia i-a spus „Te iubesc” după despărţirea de Reghecampf. „Nu mă fac de râs”

Anamaria Prodan a demonstrat că este o femeie puternică și independentă, un om care a reușit să treacă peste toate greutățile și încercările pe care destinul i le-a pus în cale, în primii 50 de ani de viață. Celebra impresară de fotbal a făcut dezvăluiri incredibile despre viața ei amoroasă și presupusul său iubit din Dubai.

Când Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au anunțat că divorțează, showbizul monden a fost zguduit până la temelii, întrucât nimeni nu se aștepta la destrămarea unuia dintre cele mai solide și puternice cupluri de vedete din România.

După separare, celebra impresară pare să fi înflorit. Se concentrează pe afacerile sale din Emiratele Arabe Unite, acolo unde l-ar fi cunoscut pe noul său presupus iubit.

Într-un interviu acordat în exclusivitate celor de la Wowbiz, Anamaria Prodan a dezvăluit că nu s-ar fi gândit niciodată că va ajunge în situația în care se află în prezent.

„Nu m-am gândit niciodată, nici în cel mai urât vis. Încă soțul meu era Soarele familiei noastre. Nu ne-am gândit niciodată.

Ca o femeie cu capul pe umeri am închis ochii, am reparat ce se putea repara, am vorbit, am explicat.(…) Am reparat împreună, fiecare cum a știut, cum a putut”, a mărturisit Anamaria Prodan pentru sursa citată.