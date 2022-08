Anamaria Prodan pregătește un nou transfer, de multe milioane de euro, pentru Nicolae Stanciu. „Îmi frec mâinile de bucurie”

Anamaria Prodan, anunțul zilei în fotbalul românesc, în exclusivitate pentru playsport.ro. Nicolae Stanciu ar putea pleca de la Wuhan, formația din China cu care a semnat acum șase luni. Evoluțiile excelente l-au adus pe internaționalul român în atenția multor cluburi care sunt gata să-i ofere salarii foarte mari.

Anamaria Prodan are sub contract mulți jucători, iar unul dintre cei mai importanți este Nicolae Stanciu. Internaționalul român a semnat în luna februarie un contract pe trei ani cu formația chineză Wuhan prin care va câștiga trei milioane de euro, plus alte prime și bonusuri.

Nicolae Stanciu a devenit rapid unul dintre cei mai importanți jucători ai formației. În 11 meciuri a marcat șapte goluri și a oferit și șapte pase decisive. Este „lunetistul” echipei pentru că este necruțător la loviturile libere din afara careului. Evoluțiile foarte bune l-au adus în atenția mai multor cluburi, iar impresarul jucătorului, Anamaria Prodan a recunoscut că va fi greu pentru formația din Wuhan, liderul campionatului, să-l păstreze pe fostul fotbalist de la FCSB.

Nicolae Stanciu a marcat și etapa trecută, un gol superb, din lovitură liberă, în partida cu Henan.

Wuhan Three Towns continued their unstoppable run: 3:0 win over Henan SSLM away from home. 12 wins in 13 matches. Nicolae Stanciu’s freekick is unstoppable as well: tricked the goalkeeper from a tight angle, his 4th freekick goal this season and his 7th goal overall. pic.twitter.com/WvkXzNsTfq

— China Sports Vision 2050 (@CSV2050) August 17, 2022