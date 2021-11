Anamaria Prodan nu mai divorțează de Reghecampf? Dezvăluire de ultimă oră a impresarei

Anamaria Prodan a vorbit despre divorțul de Laurențiu Reghecampf. Deși în urmă cu o lună antrenorul spunea că a depus personal actele de divorț, se pare că până la ora actuală, nicio instituție judecătorească nu are pe rol speța.

Întrebată când o să aibă loc divorțul dintre ea și Laurențiu Reghecampf, impresara a spus:

De altfel, potrivit impresarei, în ultimele săptămâni, a reluat comunicarea cu Laurențiu Reghecampf, lucru pe care se pare că nu îl mai făcea de luni bune.

Se pare că de ceva vreme încoace, de dragul copiilor, cei doi au început să vorbească la telefon. Însă ei vorbesc numai despre nevoile copiilor, nu despre alt subiecte.

Potrivit portalului instanței, ultimul proces pe care l-au avut, împreună, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost despre o confiscare specială inițiată de Poliția Română, fiind vorba despre predarea unui pistol pe care ea îl achiziționase și care fusese declarat la domiciliul pe care îl împărțea cu soțul ei, adică la Snagov.

Potrivit Judecătoriei Buftea, impresarei și antrenorului li s-a confiscat în 2020 o armă, un pistol Record, o armă cu bile de cauciuc pentru care este necesar un permis.

”Am avut pistol și, fiind plecată o perioadă din România, nu am știu că trebuie înnoită, an de an, o viză. Eu l-am predat pe acel pistol. Era pistolul pe care mi l-am luat după ce a fost scandalul cu Giovanni Becali. Atunci l-am luat oficial. Perioada în care am mai stat în România, am făcut viza anual.

Apoi, când am plecat în Arabia Saudită, iar când m-am întors, am aflat că nu făcusem de patru ani viza și a trebuit să îl predau. Și l-am predat. La fel a fost și cu Laurențiu”, a mai spus Anamaria Prodan pentru sursa citată.